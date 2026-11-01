Tập đoàn Sunshine (KSF): Lợi nhuận 9 tháng vượt 5.900 tỷ đồng, nhận trước 32.000 tỷ từ khách hàng

Lợi nhuận bứt phá, nguồn tiền khách hàng trả trước lập kỷ lục mới

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (mã chứng khoán KSF) ghi nhận lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đạt hơn 5.900 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/09/2026, quy mô tổng tài sản hợp nhất của doanh nghiệp đạt gần 121.000 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ sở hữu cũng được củng cố vững chắc ở mức hơn 23.200 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với thời điểm đầu năm nhờ sự bổ sung dồi dào từ nguồn lợi nhuận giữ lại.

Điểm sáng nổi bật nhất trên bảng cân đối kế toán kỳ này là khoản mục người mua trả tiền trước đạt hơn 32.000 tỷ đồng, tăng hơn 7.500 tỷ đồng so với đầu năm. Nguồn doanh thu chưa thực hiện này xuất phát từ việc khách hàng thanh toán trước tại các dự án trọng điểm đang triển khai. Điển hình, dự án Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences đóng góp gần 13.000 tỷ đồng. Dự án Noble Crystal Long Bien ghi nhận hơn 6.700 tỷ đồng. Nhóm dự án Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences và Noble Palace Tay Ho thu về hơn 6.100 tỷ đồng, tiếp đó là dự án Sunshine Sky City với gần 5.900 tỷ đồng.

Khối lượng tiền ứng trước khổng lồ này đóng vai trò là bệ phóng tài chính vững chắc, chuẩn bị cho việc hạch toán doanh thu khi nhiều dự án bước vào giai đoạn hoàn thiện và đủ điều kiện bàn giao. Cùng với hiệu quả kinh doanh khả quan, doanh nghiệp cũng ghi dấu ấn lớn trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Đơn vị này hiện đứng thứ hai trong bảng xếp hạng 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026, khẳng định vị thế dẫn đầu trong việc đóng góp vào nguồn thu ngân sách quốc gia.

Tăng tốc bàn giao dự án hiện hữu và khởi động khu đô thị quy mô lớn

Trên phương diện phát triển dự án, doanh nghiệp đang dồn toàn lực hoàn thiện các khâu cuối cùng để tiến hành bàn giao sản phẩm cho khách hàng. Tại thị trường Hà Nội, công tác thi công đang được đẩy nhanh tại loạt dự án thấp tầng cao cấp bao gồm Noble Palace Tay Ho, Noble Palace Long Bien và Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences. Đối với thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, các tòa tháp S2, S3 và S4 thuộc tổ hợp Sunshine Sky City cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện nội ngoại thất, chuẩn bị đón cư dân về sinh sống trong thời gian sớm nhất.

Không dừng lại ở các dự án đang triển khai, công ty tiếp tục chuẩn bị nguồn cung lớn cho chu kỳ phát triển mới. Tâm điểm chú ý hiện nay là Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City, mang tên thương mại Handico Sunshine New Hanoi. Dự án này được phát triển bởi liên danh nhà đầu tư gồm Handico, Sunshine Group, Big Gain và Thái Nam Land.

Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City vừa đón nhận quyết định pháp lý quan trọng khi được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và chấp thuận chủ trương đầu tư thông qua các Quyết định số 5988/QĐ UBND và 6009/QĐ UBND ban hành ngày 30/10/2026. Ngay sau khi có quyết định chính thức, liên danh nhà đầu tư đang tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và thu hồi đất tại xã Thiên Lộc và xã Phúc Thịnh. Quá trình này đang nhận được sự đồng thuận cao từ người dân địa phương, hứa hẹn đưa dự án sớm bước vào giai đoạn thi công xây dựng.