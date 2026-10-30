Tập đoàn Spectre (Đan Mạch) khánh thành nhà máy may chất lượng cao tại Hưng Yên

Các đại biểu thăm quan dây chuyền sản xuất. (Ảnh: MAI TÚ)

Tham dự lễ khánh thành có bà Lina Gandløse Hansen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam; đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; ông Jesper Klausen, đồng sở hữu kiêm Giám đốc Phát triển kinh doanh (CBDO) của Spectre.

Với tổng vốn đầu tư 30 triệu USD gồm máy móc và công nghệ, đây là nhà máy thứ tư của Spectre tại Việt Nam dự kiến tạo ra 3.000 việc làm tại địa phương.

Nhà máy dự kiến thu hút 3.000 lao động địa phương. (Ảnh MAI TÚ)

Nhà máy mới tại Hưng Yên được thiết kế chú trọng sử dụng năng lượng hiệu quả và trách nhiệm với môi trường, đồng thời đạt chứng nhận LEED Gold - một tiêu chuẩn hàng đầu về thiết kế công trình tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường. Nhờ sử dụng năng lượng mặt trời và thiết kế hiện đại, nhà máy dự kiến giúp giảm khoảng 1.600 tấn khí thải CO₂ mỗi năm so với các nhà máy thông thường có quy mô tương đương.

Ông Jesper Klausen, đồng sở hữu Spectre phát biểu ý kiến. (Ảnh: MAI TÚ)

Ông Jesper Klausen, đồng sở hữu Spectre, chia sẻ: “Spectre rất tự hào về dự án đầu tư mới nhất tại Hưng Yên, Việt Nam. Chúng tôi vui mừng khi dự án không chỉ đóng góp cho cộng đồng địa phương thông qua việc xây dựng một nhà máy với những tiêu chuẩn mới về môi trường làm việc, mà còn thể hiện cam kết tôn trọng và giữ gìn môi trường tự nhiên xung quanh. Dự án bao gồm các khoản đầu tư mới vào tự động hóa và các giải pháp trí tuệ nhân tạo, qua đó lập ra tiêu chuẩn mới cho các nhà máy của chúng tôi”.

Bà Lina Gandløse Hansen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam rất vui mừng khi chứng kiến Spectre tiếp tục đầu tư tại Việt Nam. (Ảnh: MAI TÚ)

Bà Lina Gandløse Hansen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, phát biểu: “Tôi rất vui mừng khi chứng kiến Spectre tiếp tục đầu tư tại Việt Nam. Dự án này cho thấy hợp tác Đan Mạch-Việt Nam có thể thúc đẩy phát triển công nghiệp đồng thời giảm phát thải. Bằng việc kết hợp công nghệ hiện đại, hiệu quả sử dụng năng lượng và tạo việc làm tại địa phương, Spectre là một thí dụ tiêu biểu cho thấy dự án đầu tư của Đan Mạch có thể tạo ra cơ hội phát triển kinh tế, đồng thời góp phần vào quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam. Đây chính là hình thức hợp tác thiết thực mà chúng tôi mong muốn tiếp tục thúc đẩy giữa hai nước”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành nhà máy. (Ảnh: MAI TÚ)

Việt Nam và Đan Mạch đang tiếp tục củng cố quan hệ đối tác kinh tế, tạo thêm cơ hội để các doanh nghiệp Đan Mạch đầu tư dài hạn, chia sẻ chuyên môn và chuyển giao công nghệ, qua đó hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch gần đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hai nước đã nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện, đánh dấu một cột mốc mới trong tiến trình hợp tác giữa hai nước.

Dự án đầu tư của Spectre thông qua các công nghệ cắt may tiên tiến, giải pháp tận dụng nguyên vật liệu hiệu quả và các giải pháp xử lý chất thải, công ty hướng tới giảm thiểu lãng phí nguyên vật liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên trong toàn bộ quy trình sản xuất.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên tặng hoa chúc mừng. (Ảnh: MAI TÚ)

Spectre đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm 42% lượng phát thải từ hoạt động của chính doanh nghiệp và giảm 25% lượng phát thải trên toàn chuỗi giá trị. Ngoài ra, công ty cũng đầu tư bồi dưỡng lực lượng lao động địa phương thông qua đào tạo và phát triển kỹ năng, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật của người lao động và hỗ trợ phát triển nghề nghiệp lâu dài.