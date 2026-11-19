Dự án nằm giáp đường vành đai khu công nghiệp Tam Dương và địa điểm nhà văn hóa công nhân phục vụ các khu công nghiệp trên địa bàn xã Tam Dương về phía bắc; giáp khu dân cư hiện hữu Hướng Đạo về phía nam.

Phía đông dự án giáp đường nối từ khu công nghiệp Tam Dương I đến khu công nghiệp Tam Dương II; phía tây giáp địa điểm nhà văn hóa công nhân phục vụ các khu công nghiệp trên địa bàn xã Tam Dương và đất quy hoạch trường học, dân cư.

Toàn dự án có diện tích hơn 8,9 ha, quy mô dân số gần 3.000 người, gồm các hạng mục nhà ở thương mại thấp tầng, nhà ở xã hội thấp tầng, nhà ở xã hội cao tầng, bãi đỗ xe, công trình công cộng, cây xanh và giao thông.

Thời gian thực hiện dự kiến 5 năm, chia thành 2 giai đoạn.

Trong cơ cấu vốn, Sơn Hà dự kiến sử dụng hơn 233 tỷ đồng vốn tự có, tương đương khoảng 20% tổng vốn đầu tư. Phần còn lại sẽ được huy động từ các nguồn vốn khác và vay tổ chức tín dụng.

Nhà ở xã hội là mảng mới nhất mà Sơn Hà tham gia, sau khi đã mở rộng vào các lĩnh vực: nước, năng lượng tái tạo và bất động sản công nghiệp, bên cạnh các lĩnh vực truyền thống là sản xuất công nghiệp và hàng gia dụng.

Tại Tam Dương, Sơn Hà cũng đang là chủ đầu tư dự án khu công nghiệp SHI IP Tam Dương có quy mô hơn 162ha.

Theo chia sẻ của lãnh đạo công ty tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, tính đến cuối năm 2025, Sơn Hà đã ký cho thuê được khoảng 40 ha tại dự án này, tương đương 30% sản lượng đất thương phẩm, thu về vài trăm tỷ đồng tiền đặt cọc của khách hàng. Năm 2026, công ty đặt mục tiêu cho thuê thêm 10-20 ha, mang về thêm 500-600 tỷ đồng. Tới 2027, dự kiến nguồn thu có thể đạt thêm 1.500 tỷ đồng.

khu công nghiệp SHI IP Tam Dương. Ảnh: SHI.

Năm nay, Sơn Hà đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 13.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 87 tỷ đồng, đồng thời dự kiến duy trì mức cổ tức khoảng 5%.

9 tháng năm 2026, doanh thu thuần của Sơn Hà đạt 8.288 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước, là mức doanh thu 9 tháng cao nhất trong lịch sử doanh nghiệp. Nhờ đó, lợi nhuận gộp tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, đạt 798 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 9,63%. Sơn Hà kết thúc 9 tháng với lợi nhuận trước thuế 67,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 49 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của SHI đạt 9.928 tỷ đồng, giảm 3,6% so với đầu năm. Điểm sáng trong bức tranh tài sản là các khoản phải thu ngắn hạn giảm tới 16% còn 4.906 tỷ đồng, trong khi tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tăng 28% lên 713 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại ngày kết thúc quý III/2026 đạt 7.717 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Với vốn chủ sở hữu đạt 2.211 tỷ đồng, tăng 1,6% so với đầu năm, hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu là 2,64 lần.