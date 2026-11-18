Ngày 16/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp ông Choo Hyeong Wook, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty SK Innovation (Hàn Quốc).

Tại cuộc tiếp, ông Choo Hyeong Wook cho biết Tập đoàn SK có kế hoạch xây dựng trụ sở khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội, nhằm tạo thuận lợi cho việc mở rộng hoạt động tại các quốc gia trong khu vực.

Theo lãnh đạo SK Innovation, tập đoàn mong muốn tập trung nguồn lực phát triển hoạt động tại Việt Nam thành một mô hình kinh doanh thành công, từ đó có thể nhân rộng sang các thị trường Đông Nam Á.

Ông Choo Hyeong Wook, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty SK Innovation (Hàn Quốc). Ảnh: chinhphu.vn.

Bên cạnh kế hoạch đặt trụ sở khu vực, doanh nghiệp Hàn Quốc đang thúc đẩy các dự án năng lượng tại Việt Nam. Trong đó, SK Innovation phối hợp với Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) triển khai dự án nhà máy điện khí LNG Quỳnh Lập tại Nghệ An.

Ông Choo Hyeong Wook cho biết doanh nghiệp muốn phát triển các cụm công nghiệp - năng lượng, lấy hạ tầng năng lượng làm nền tảng thu hút đầu tư vào những lĩnh vực công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và trung tâm dữ liệu.

Theo phương án được lãnh đạo doanh nghiệp đề cập, các dự án sẽ được phát triển theo mô hình cụm tích hợp thay vì đầu tư riêng lẻ, qua đó tạo sự liên kết giữa hạ tầng cung cấp năng lượng và hoạt động công nghệ. Dự án LNG Quỳnh Lập có thể trở thành mô hình đầu tiên để triển khai định hướng này tại Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc tiếp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao sự quan tâm đầu tư của Tập đoàn SK, đồng thời cho biết Việt Nam đang ưu tiên thu hút các dự án đầu tư nước ngoài chất lượng cao, thân thiện với môi trường và tạo giá trị gia tăng lớn.

Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn SK Innovation tiếp tục mở rộng đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng xanh, tăng trưởng xanh, AI và trung tâm dữ liệu.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc. Ảnh: chinhphu.vn.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết Việt Nam ưu tiên các dự án có thể phát điện trước năm 2030 để bảo đảm nguồn cung cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số. Dự án LNG Quỳnh Lập có thể được ưu tiên nếu SK Innovation và đối tác đáp ứng các điều kiện triển khai. Nghệ An đã lập tổ công tác xử lý các vấn đề liên quan đến dự án. Những vướng mắc vượt thẩm quyền sẽ được báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Với đề xuất phát triển cụm công nghiệp - năng lượng, Phó thủ tướng cho biết Chính phủ ủng hộ các trung tâm được đầu tư đồng bộ, phù hợp quy hoạch tổng thể. Theo ông, các nhà máy điện khí cần gắn với trung tâm điện khí và kho cảng LNG dùng chung để tránh đầu tư trùng lặp. Các dự án AI và trung tâm dữ liệu cũng cần được bảo đảm nguồn điện ổn định.

Phó thủ tướng đề nghị SK lập kế hoạch tổng thể cho các dự án dự kiến đầu tư tại Việt Nam, nêu rõ cam kết và tiến độ thực hiện. Ông cũng mong tập đoàn mở rộng đầu tư vào năng lượng xanh, AI và trung tâm dữ liệu.

SK thành lập năm 1953, là tập đoàn đa ngành của Hàn Quốc, có vốn hóa thị trường gần 200 tỷ USD. Thông qua các công ty con, SK tập trung vào 4 lĩnh vực chính gồm năng lượng xanh, bán dẫn và vật liệu tiên tiến, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học.