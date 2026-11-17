Ông Thammasak Sethaudom, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Tập đoàn SCG, chia sẻ về các ưu tiên chuyển đổi mô hình kinh doanh và định hướng đầu tư dài hạn của Tập đoàn

Ngày 17/11, Tập đoàn SCG công bố kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2026, với lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao điều chỉnh theo dòng tiền (Adjusted Cash EBITDA) đạt 45.341 tỷ đồng (tương đương 1,725 tỷ USD), tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận và doanh thu bán hàng của tập đoàn lần lượt tăng 13% và 3%.

Theo SCG, kết quả trên đạt được trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị, giá năng lượng và những khó khăn của thị trường. Tập đoàn tiếp tục triển khai tái cấu trúc các lĩnh vực kinh doanh, củng cố nền tảng tài chính và nâng cao hiệu quả vận hành thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ robot.

Đặc biệt, Việt Nam tiếp tục là thị trường quan trọng trong chiến lược phát triển của SCG tại khu vực ASEAN. Trong 9 tháng năm 2026, doanh thu từ hoạt động kinh doanh tại Việt Nam đạt 48.996 tỷ đồng (tương đương 1,859 tỷ USD).

Ông Thammasak Sethaudom, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành SCG cho biết, Việt Nam tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong chiến lược tăng trưởng dài hạn của tập đoàn. Dù thị trường còn nhiều thách thức, SCG vẫn duy trì đầu tư vào các dự án, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong nước nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo giá trị dài hạn.

SCG chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và kiến thức thực tiễn với các đối tác doanh nghiệp địa phương nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực vận hành

Tại Việt Nam, một trong những dự án đầu tư đáng chú ý của SCG là Dự án Cải tạo tổ hợp (LSPE) tại Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (LSP), nhằm tích hợp nguyên liệu khí Ethane vào hoạt động sản xuất.

Dự án dự kiến hoàn thành trong quý II/2027, sớm hơn kế hoạch ban đầu. Sau khi hoàn thành, việc bổ sung nguồn nguyên liệu khí Ethane được kỳ vọng giúp LSP tăng tính linh hoạt trong lựa chọn nguyên liệu đầu vào, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn của ngành hóa dầu Việt Nam. Nhà máy LSP dự kiến vận hành trở lại trong quý II/2027.

Thông qua chương trình “Thương nguồn nước - Yêu tương lai”, SCG và Nhựa Bình Minh chung tay hỗ trợ các cộng đồng gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước sạch

Trong lĩnh vực bao bì, Công ty cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân, thành viên của SCG Packaging (SCGP), đã khởi công dự án mở rộng Nhà máy Nhựa Duy Tân Long An tại tỉnh Tây Ninh, với tổng vốn đầu tư dự kiến 900 tỷ đồng.

Dự án tập trung mở rộng công suất sản xuất, ứng dụng công nghệ tự động hóa nhằm cải thiện hiệu quả vận hành và nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Ở lĩnh vực vật liệu xây dựng, PRIME Group ghi nhận tổng sản lượng gạch xuất khẩu trong quý III/2026 tăng 70% so với cùng kỳ năm trước; riêng dòng gạch porcelain tăng 33%.

Khu trưng bày thiết bị vệ sinh tại SCG Home Việt Nam

Trong khi đó, SCG Home, không gian trải nghiệm có diện tích 5.500 m² với hơn 60 thương hiệu trong nước và quốc tế, được đưa vào hoạt động nhằm mở rộng kênh tiếp cận thị trường cho các nhà sản xuất.

Bên cạnh hoạt động đầu tư và sản xuất, SCG tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam nâng cao năng lực quản trị, cải thiện hiệu quả vận hành và thích ứng với biến động thị trường.

Thông qua chương trình Go Together tại PRIME Group và Nhựa Bình Minh cùng các hội thảo chuyên ngành, tập đoàn chia sẻ kinh nghiệm về quản lý sản xuất, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững với các doanh nghiệp địa phương.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, năm 2026, SCG trao 170 suất học bổng thuộc chương trình Sharing The Dream lần thứ 20, với tổng trị giá 2,1 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên Việt Nam.

Tập đoàn cũng phối hợp với Nhựa Bình Minh triển khai chương trình Thương nguồn nước - Yêu tương lai, hỗ trợ các cộng đồng gặp khó khăn trong tiếp cận nước sạch tại Lâm Đồng và Sơn La.

Thời gian tới, SCG cho biết, sẽ tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp tại Việt Nam, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong nước và thúc đẩy ứng dụng công nghệ, hướng tới phát triển các hoạt động kinh doanh có giá trị gia tăng cao và tăng trưởng bền vững.

SCG bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1992. Hiện tập đoàn có 28 công ty thành viên với hơn 15.000 nhân viên, hoạt động trong các lĩnh vực hóa dầu, bao bì, vật liệu xây dựng, giải pháp không gian sống và logistics.