Tập đoàn Sao Mai: Dòng tiền kinh doanh suy giảm, hàng tồn kho bất động sản vượt 3.000 tỷ đồng

Dòng tiền kinh doanh giảm, chi phí lãi vay gần 590 tỷ đồng

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (ASM) cho thấy một số biến động đáng chú ý trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp, đặc biệt là dòng tiền kinh doanh, các khoản phải thu và vốn đầu tư vào các dự án.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trong 9 tháng đầu năm 2026, ASM ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 121,32 tỷ đồng, giảm khoảng 34,5% so với mức 185,29 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, diễn biến dòng tiền chưa thực sự tương xứng với kết quả lợi nhuận kế toán. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 301,24 tỷ đồng, tăng so với mức 155,86 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên, áp lực từ các khoản chi và biến động vốn lưu động đã khiến dòng tiền thực tế từ hoạt động kinh doanh suy giảm. Trong đó, chi phí lãi vay đã trả trong kỳ lên tới 589,61 tỷ đồng, tăng khoảng 46,16 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, biến động các khoản phải trả làm giảm dòng tiền khoảng 109,65 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng khiến dòng tiền bị ảnh hưởng khoảng 280,95 tỷ đồng.

Việc lợi nhuận trước thuế tăng nhưng dòng tiền kinh doanh giảm cho thấy khả năng chuyển hóa lợi nhuận thành tiền của ASM vẫn là vấn đề cần theo dõi, nhất là trong bối cảnh doanh nghiệp phải duy trì lượng vốn lớn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền từ hoạt động đầu tư ghi nhận sự cải thiện đáng kể. Trong 9 tháng đầu năm, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động này đạt 550,69 tỷ đồng dương, trong khi cùng kỳ năm trước âm 832,98 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sự cải thiện chủ yếu đến từ hoạt động thu hồi các khoản cho vay và công cụ nợ. Cụ thể, ASM chi 1.836,43 tỷ đồng để cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác, trong khi thu hồi 2.691,59 tỷ đồng. Như vậy, số tiền thu hồi cao hơn số tiền giải ngân mới khoảng 855,17 tỷ đồng.

Trong khi đó, doanh nghiệp vẫn chi 505,10 tỷ đồng để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác.

Đối với hoạt động tài chính, ASM ghi nhận dòng tiền thuần âm 484,17 tỷ đồng. Trong kỳ, doanh nghiệp vay mới 11.782,43 tỷ đồng, đồng thời trả nợ gốc vay 12.225,25 tỷ đồng. Số tiền trả nợ gốc cao hơn lượng vốn vay mới khoảng 442,82 tỷ đồng.

Tổng hợp ba hoạt động, lưu chuyển tiền thuần trong 9 tháng đầu năm 2026 của ASM đạt 187,85 tỷ đồng dương. Tiền và tương đương tiền cuối kỳ đạt 709,31 tỷ đồng, tăng so với mức 520,57 tỷ đồng đầu năm.

Trả trước cho người bán hơn 3.012 tỷ đồng, hàng tồn kho bất động sản tăng mạnh

Một điểm đáng chú ý khác trong báo cáo tài chính của ASM là quy mô các khoản phải thu ngắn hạn vẫn ở mức cao.

Tại ngày 30/9/2026, tổng các khoản phải thu ngắn hạn của doanh nghiệp đạt 5.742,58 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 5.849,03 tỷ đồng đầu năm.

Trong cơ cấu này, khoản trả trước cho người bán ngắn hạn đạt 3.012,59 tỷ đồng, chiếm hơn 52% tổng các khoản phải thu ngắn hạn.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, một số khoản trả trước có giá trị đáng chú ý gồm: Công ty CP Xuất khẩu Thủy hải sản sạch với 478,96 tỷ đồng; Ban GPMB KDC Tân Châu với 350,14 tỷ đồng; Ban QLDA GPMB (Bồi hoàn BK4) với 171,07 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Kiểm định và Đầu tư toàn cầu với 132,26 tỷ đồng.

Trong khi đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt 2.522,23 tỷ đồng, tăng khoảng 102,59 tỷ đồng so với đầu năm.

Đáng chú ý, khoản phải thu từ Công ty Mua bán điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đạt 675,37 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 359,19 tỷ đồng đầu năm. Khoản phải thu từ Công ty CP Đầu cá Châu Á đạt 389,19 tỷ đồng, trong khi Công ty CP Xuất khẩu Thủy hải sản sạch ghi nhận 209,39 tỷ đồng.

Báo cáo cũng ghi nhận các khoản nợ xấu có giá trị gốc 69,85 tỷ đồng, trong khi giá trị có thể thu hồi chỉ khoảng 10,42 triệu đồng. Đây là một trong những yếu tố cần lưu ý khi đánh giá chất lượng các khoản phải thu và khả năng thu hồi công nợ của doanh nghiệp.

Không chỉ các khoản phải thu, hàng tồn kho của ASM cũng tiếp tục tăng. Tại thời điểm cuối tháng 9/2026, giá trị hàng tồn kho đạt 5.105,55 tỷ đồng, tăng khoảng 280,95 tỷ đồng, tương đương 5,82% so với đầu năm.

Đáng chú ý nhất là hàng hóa bất động sản với giá trị 3.018,36 tỷ đồng, tăng 608,28 tỷ đồng so với mức 2.410,08 tỷ đồng đầu năm. Khoản mục này hiện chiếm khoảng 59,12% tổng hàng tồn kho của doanh nghiệp.

Trong khi đó, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang giảm từ 815,47 tỷ đồng xuống 518,90 tỷ đồng; hàng hóa giảm từ 557,16 tỷ đồng xuống 409,55 tỷ đồng.

Việc hàng hóa bất động sản tăng mạnh cho thấy lượng vốn được ghi nhận tại khoản mục này tiếp tục mở rộng. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng vốn còn phụ thuộc vào khả năng tiêu thụ sản phẩm, tiến độ bàn giao và thu tiền từ khách hàng.

Một điểm đáng chú ý khác là chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn của ASM. Tại ngày 30/9/2026, khoản mục này đạt 1.718,54 tỷ đồng, tăng 455,02 tỷ đồng, tương đương 36% so với đầu năm.

Trong đó, chi phí tại Nhà máy thủy sản Hoa Kỳ tăng mạnh nhất, từ 26,35 tỷ đồng lên 422,48 tỷ đồng, tức tăng khoảng 396,13 tỷ đồng.

Một số dự án khác cũng ghi nhận giá trị dở dang lớn như Khu đô thị Bình Long 401,32 tỷ đồng; Trung tâm cá giống 312,28 tỷ đồng; Khu Resort Thọ Xuân Lamori Resort & Spa Thanh Hóa 197,84 tỷ đồng và Dự án mua đất Mỹ Thới 188,76 tỷ đồng.