Tập đoàn sản xuất pin CATL tăng trưởng lợi nhuận quý 3 thấp hơn dự báo, cổ phiếu giảm hơn 10%

Tăng trưởng lợi nhuận quý 3 giảm tốc về mức 14,5% và áp lực cạnh tranh từ các nhà sản xuất thứ cấp

Theo báo cáo tài chính chưa kiểm toán công bố ngày 20/10/2026 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến, Tập đoàn Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) ghi nhận doanh thu hoạt động trong quý 3/2026 đạt 165,22 tỷ nhân dân tệ (tương đương 24,74 tỷ USD), tăng 58,58% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 21,25 tỷ nhân dân tệ (tương đương 3,18 tỷ USD), tăng 14,54% so với quý 3/2025. Biên lợi nhuận gộp trong kỳ lùi về mức 19,3%.

Mặc dù duy trì mức tăng dương so với cùng kỳ, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ròng quý 3/2026 của CATL đã chậm lại đáng kể so với mức tăng 36% trong quý 2/2026 và mức tăng 57% ghi nhận vào quý 4/2025. Đồng thời, cả hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận ròng trong quý vừa qua đều thấp hơn mức dự báo trung bình của giới phân tích là 175,05 tỷ nhân dân tệ doanh thu và 26,03 tỷ nhân dân tệ lợi nhuận ròng.

Ngay sau khi thông tin tài chính được công bố, trong các phiên giao dịch tuần này, cổ phiếu của CATL đã giảm hơn 10% trên sàn giao dịch Thâm Quyến và giảm 8,6% trên sàn giao dịch Hong Kong. Đà giảm điểm của mã chứng khoán này đã kéo dài từ tháng 9/2026 sau khi các hãng sản xuất xe điện nội địa gồm Xiaomi và Li Auto ký kết thỏa thuận hợp tác cung ứng với các nhà sản xuất pin thứ cấp trên thị trường. Bên cạnh yếu tố cạnh tranh thị phần, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đối với triển vọng tiêu thụ hệ thống lưu trữ năng lượng cũng tạo áp lực bán, khiến thị giá cổ phiếu CATL tính từ đầu năm 2026 đến nay giảm hơn 20% tại thị trường Hong Kong và giảm 31% tại thị trường Thâm Quyến.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu hoạt động của CATL đạt 442,14 tỷ nhân dân tệ (khoảng 66,19 tỷ USD), tăng 56% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận ròng 9 tháng đạt 64,53 tỷ nhân dân tệ (khoảng 9,66 tỷ USD), tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D) trong ba quý đầu năm ghi nhận ở mức 18,52 tỷ nhân dân tệ.

Tồn kho tăng 53% lên hơn 144 tỷ nhân dân tệ trước dự báo nhu cầu pin toàn cầu giảm tốc vào năm 2027

Trước những biến động về biên lợi nhuận trong ngành xe điện Trung Quốc, đầu tuần này, ngân hàng đầu tư JPMorgan đã điều chỉnh hạ bậc xếp hạng đối với cổ phiếu CATL niêm yết tại Hong Kong xuống mức Trung lập. Báo cáo của JPMorgan chỉ ra rằng việc tái áp dụng thuế tiêu thụ đối với sản phẩm pin, việc thu hồi chính sách hoàn thuế xuất khẩu cùng các rào cản thương mại quốc tế đang tạo ra chi phí lớn cho các hãng sản xuất xe điện Trung Quốc, qua đó có thể làm suy giảm nhu cầu đặt hàng đối với các dòng sản phẩm pin của CATL. Tuy nhiên, định chế tài chính này vẫn đánh giá CATL sẽ duy trì được vị thế dẫn đầu về quy mô trong ngành công nghiệp pin toàn cầu.

Cùng chung quan điểm thận trọng về triển vọng thị trường, trong báo cáo công bố đầu tháng 10/2026, tập đoàn tài chính Citigroup dự báo tốc độ tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ pin toàn cầu sẽ giảm 26% vào năm 2027. Nguyên nhân xuất phát từ việc thị trường xe điện nội địa Trung Quốc đang thu hẹp dư địa tăng trưởng mới, kết hợp với tốc độ tăng trưởng của mảng hệ thống lưu trữ năng lượng chậm lại do mức nền so sánh cao của giai đoạn trước.

Về quy mô tài sản và hoạt động mở rộng sản xuất, tính đến hết ngày 30/9/2026, giá trị hàng tồn kho của CATL đạt 144,77 tỷ nhân dân tệ (tương đương 21,68 tỷ USD), tăng 53% so với thời điểm đầu năm. Giá trị các dự án xây dựng cơ bản đang triển khai của tập đoàn cũng tăng 45%, lên mức 43 tỷ nhân dân tệ (tương đương 6,44 tỷ USD). Đại diện doanh nghiệp giải trình việc gia tăng tồn kho và chi phí dự án đang triển khai được thực hiện để phục vụ kế hoạch mở rộng quy mô nhà máy và nâng cao năng lực sản xuất trong giai đoạn tới.

Để hỗ trợ thanh khoản và ổn định thị giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, đầu tuần này, CATL đã chi gần 50 triệu nhân dân tệ (khoảng 7,49 triệu USD) để mua lại cổ phiếu quỹ đang niêm yết tại sàn Thâm Quyến. Giao dịch này nằm trong chương trình mua lại cổ phiếu quy mô lớn nhất lịch sử hoạt động của doanh nghiệp với tổng giá trị đăng ký lên tới 40 tỷ nhân dân tệ (tương đương 6 tỷ USD) trên thị trường chứng khoán đại lục đã được công bố từ tháng 7/2026.