Tập đoàn Sâm Ngọc Linh của ông Võ Kim Cự nắm 75% vốn dự án nhà máy dược phẩm 326 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 211/QĐ-KKT, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Khu liên hợp các nhà máy sản xuất dược phẩm và các sản phẩm phụ trợ VKD Vũng Áng 2.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 326,2 tỷ đồng, triển khai trên diện tích dự kiến khoảng 4,4 ha tại phường Hoành Sơn, thuộc Khu kinh tế Vũng Áng. Thời hạn hoạt động là 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất hoặc cho thuê đất.

Theo phương án tài chính được công bố, vốn góp của nhà đầu tư chiếm 30% tổng mức đầu tư, tương đương gần 97,9 tỷ đồng; 70% còn lại, khoảng 228,4 tỷ đồng, được huy động từ các nguồn khác.

Tổ hợp dự kiến gồm nhà máy sản xuất thành phẩm dược phẩm, trung tâm nghiên cứu và kiểm nghiệm, trung tâm nguyên liệu và chiết xuất công nghệ cao, cùng hệ thống kho bảo quản đạt chuẩn GSP và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Một góc Khu kinh tế Vũng Áng.

Về công suất thiết kế, dự án dự kiến sản xuất 7 triệu sản phẩm dược liệu chiết xuất và thuốc từ dược liệu mỗi năm, gồm viên nang, viên nén và cao chiết xuất; 2 triệu sản phẩm thuốc dùng ngoài và mỹ phẩm; 7 triệu sản phẩm thực phẩm chức năng; cùng 30 triệu lon, chai nước uống đóng chai hoặc đóng lon. Ngoài hoạt động sản xuất, tổ hợp còn cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm.

Hệ thống kho GSP kết hợp nhà xưởng được quy hoạch với diện tích khoảng 10.500-15.000 m2. Giai đoạn đầu dự kiến hoàn thành các thủ tục, xây dựng và đưa những hạng mục chính vào vận hành trong vòng 18 tháng kể từ ngày giao đất. Giai đoạn hai, gồm đầu tư kho GSP kết hợp nhà xưởng, dự kiến hoàn thành trong quý I/2030.

Doanh nghiệp mới thành lập đứng tên dự án

Nhà đầu tư được chấp thuận là Công ty Cổ phần VKD Vũng Áng 2, thành lập ngày 20/8/2026, có trụ sở đăng ký tại số 02 đường Vũ Quang, phường Thành Sen, Hà Tĩnh. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 135 tỷ đồng, do ông Trần Quốc Lợi, sinh năm 1985, làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, Công ty Cổ phần Tập đoàn Y - Dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam là cổ đông lớn nhất, nắm 75% vốn tại VKD Vũng Áng 2, tương đương 101,25 tỷ đồng.

Các cổ đông còn lại gồm Công ty Cổ phần VKD Vũng Áng 2 với tỷ lệ sở hữu 15%; ông Võ Kim Cường và bà Nguyễn Thị Quỳnh, mỗi người nắm 3%; ông Trần Quốc Lợi và bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, mỗi người nắm 2%.

Với tỷ lệ sở hữu 75%, Tập đoàn Y - Dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam giữ vai trò chi phối tại doanh nghiệp đứng tên dự án. Việc thành lập pháp nhân mới để triển khai tổ hợp dược phẩm tại Vũng Áng đánh dấu bước mở rộng hoạt động của tập đoàn sang một dự án sản xuất có quy mô vốn hàng trăm tỷ đồng.

Tập đoàn Sâm Ngọc Linh Việt Nam có gì đáng chú ý?

Công ty Cổ phần Tập đoàn Y - Dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam, mã số doanh nghiệp 0109918528, được thành lập vào tháng 3/2022, có trụ sở tại số 44 ngõ 120 Trường Chinh, phường Kim Liên, Hà Nội.

Doanh nghiệp ban đầu hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Đến tháng 9/2022, vốn điều lệ được nâng lên 175 tỷ đồng, đồng thời doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần. Theo dữ liệu đăng ký được cung cấp, tại thời điểm chuyển đổi, công ty có 5 lao động.

Tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, chế biến và thương mại hóa các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh. Danh mục sản phẩm được giới thiệu gồm thực phẩm bổ sung, nước tăng lực PanaxX, mỹ phẩm PN'S Choice và rượu dược liệu cao cấp như Rượu Ngọc Đế. Doanh nghiệp cũng phát triển hệ thống showroom nhượng quyền mang thương hiệu Võ Kim Đường.

Ông Võ Kim Cự, sinh năm 1957, quê Hà Tĩnh, hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tập đoàn từ tháng 12/2023. Trước đó, ông từng đảm nhiệm các vị trí như Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Theo thông tin về cơ cấu sở hữu được cung cấp, ông Võ Kim Cự nắm 25% cổ phần tập đoàn, trong khi bà Võ Thị Thủy sở hữu 45%.

Dự án VKD Vũng Áng 2 được kỳ vọng bổ sung năng lực sản xuất dược phẩm, sản phẩm từ dược liệu và các mặt hàng phụ trợ tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư và đóng góp thực tế của tổ hợp sẽ phụ thuộc vào tiến độ triển khai, khả năng huy động vốn, hoàn thiện hạ tầng và đưa các dây chuyền vào vận hành theo kế hoạch.