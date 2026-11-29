Romania đã áp đặt các điều khoản phạt theo hợp đồng đối với Tập đoàn Rheinmetall của Đức do chậm trễ trong việc giao các vũ khí đã đặt hàng.

Theo thông báo, khoản tiền phạt đầu tiên trị giá 8,7 triệu euro đã được gửi cho nhà sản xuất vũ khí Đức vào ngày 8/11, nhưng cần lưu ý, đây chỉ là một phần tổng số tiền phạt.

Dựa trên thông tin được đăng tải, đại diện Tập đoàn Rheinmetall đã thông báo với Bộ Quốc phòng Romania rằng họ dự kiến ​​sẽ bắt đầu giao vũ khí theo đơn đặt hàng nhằm đáp ứng các yêu cầu của đối tác vào tháng 12/2026.

Mặc dù vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Romania - ông Stefan Radu Oprea vẫn tuyên bố rằng nước này có thể áp đặt thêm khoản phạt mới nếu vũ khí được giao không đáp ứng đầy đủ thông số kỹ chiến thuật đã quy định.

Theo đại diện của Tập đoàn Rheinmetall, sự chậm trễ trong giao hàng là do áp lực lên chuỗi cung ứng, xuất phát từ nhu cầu thế giới tăng cao đối với các hệ thống phòng không.

Nhưng Romania gọi lời giải thích này là "không thỏa đáng", khi nói rõ bất chấp những thách thức về sản xuất và hậu cần, trách nhiệm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ vẫn thuộc về nhà cung cấp.

Bộ trưởng Oprea không nêu rõ hợp đồng cụ thể nào đang được đề cập, nhưng dường như khoản phạt liên quan đến thỏa thuận được ký kết vào năm 2023 để nâng cấp hệ thống pháo phòng không Oerlikon GDF-003 của Quân đội Romania lên tiêu chuẩn Oerlikon Skynex.

Theo tiến độ đã được quy định, 2 khẩu đội pháo hiện đại hóa đầu tiên dự kiến ​​sẽ được giao vào tháng 4/2026, trong khi hai khẩu đội còn lại vào tháng 12/2026.

Báo chí trước đây đã nói về sự chậm trễ trong hợp đồng này và một số khó khăn khác trong việc đáp ứng các yêu cầu của Quân đội Romania theo thỏa thuận được tài trợ bằng khoản vay thuộc chương trình SAFE của châu Âu.

Hợp đồng nói trên quy định việc cung cấp xe chiến đấu bộ binh KF41 Lynx, hệ thống phòng không Skyranger 35, Skynex và Millennium, đạn 35mm, cũng như 2 tàu tuần tra và 2 tàu hỗ trợ lặn.

Vào thời điểm này vẫn chưa rõ liệu sự chậm trễ trong việc hiện đại hóa hệ thống phòng không có ảnh hưởng đến việc thực hiện các đơn đặt hàng tiếp theo hay không.

Bộ Quốc phòng Romania đã ký hợp đồng trị giá 328 triệu euro với Tập đoàn Rheinmetall để hiện đại hóa toàn diện hệ thống pháo phòng không Oerlikon GDF-103 đang sử dụng.

Hợp đồng bao gồm việc hiện đại hóa 4 hệ thống (khẩu đội), đào tạo nhân sự, cung cấp phụ tùng thay thế và các dịch vụ liên quan. Dự kiến ​​2 hệ thống sẽ được giao trong vòng 2 năm, và 2 tổ hợp còn lại trong 3 năm tiếp theo.

Mỗi hệ thống pháo phòng không tiên tiến mà Lực lượng vũ trang Romania đã đặt hàng bao gồm 1 trạm điều khiển hỏa lực Oerlikon Skymaster TLCN, 1 radar chỉ thị mục tiêu 3 chiều băng tần X-TAR3D.

Kèm theo đó là 6 khẩu pháo phòng không nòng đôi Oerlikon GDF009 TREO cỡ 35 mm với bộ nạp đạn tự động, và 2 khung gầm thiết giáp hạng nặng để vận chuyển hệ thống điều khiển hỏa lực và radar.

Đây là vũ khí rất cần thiết để chống lại máy bay không người lái cảm tử - phương tiện tác chiến đang viết lại học thuyết chiến tranh của nhiều quốc gia trên thế giới.