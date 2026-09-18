Tập đoàn Red Bull ấn tượng và kỳ vọng lớn vào thị trường Việt Nam

Ngày 17/9/2026, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động “Cà phê với Đại sứ”, Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng đã thăm và làm việc với Tập đoàn Red Bull tại thành phố Salzburg, Cộng hòa Áo. Đón tiếp Đại sứ có ông Georg Storandt, Giám đốc Kinh doanh Toàn cầu cùng các lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, mức độ hội nhập sâu, kết nối tốt với khu vực và thế giới, tạo thêm dư địa thu hút đầu tư chất lượng cao. Ảnh minh họa

Tại buổi làm việc, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, độ mở lớn, kết nối tốt và hội nhập sâu của nền kinh tế Việt Nam, cũng như chính sách thu hút đầu tư chú trọng chất lượng và công nghệ cao. Đại sứ đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của Tập đoàn Red Bull trong 40 năm qua, đồng thời hoan nghênh sự quan tâm ngày càng lớn của Tập đoàn đối với thị trường Việt Nam còn nhiều tiềm năng.

Đại sứ cho rằng Red Bull cần bắt nhịp làn sóng đầu tư mới của châu Âu nói chung và Áo nói riêng vào thị trường Việt Nam, ASEAN; tranh thủ các cơ hội lớn từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA), tăng cường hỗ trợ tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao tại Việt Nam.

Trao đổi về thị trường Việt Nam, ông Georg Storandt cho biết rất ấn tượng với tốc độ phát triển, mức độ hội nhập, liên kết cao của nền kinh tế Việt Nam, đồng thời kỳ vọng lớn vào tiềm năng của thị trường nước tăng lực lớn thứ 4 thế giới này.

Red Bull mong muốn tìm kiếm, mở rộng kết nối đối tác tại Việt Nam, nhất trí cần nắm bắt tốt hơn những cơ hội từ EVFTA và hướng tới những kết quả cụ thể trong bối cảnh quan hệ thương mại, đầu tư Việt Nam - Áo đang có đà tăng trưởng tích cực. Hai nước cũng đang tích cực chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027.

Red Bull là công ty nước uống tăng lực của Áo, do ông Dietrich Mateschitz sáng lập năm 1984. Sản phẩm nước uống tăng lực Red Bull đầu tiên trên thế giới được giới thiệu vào năm 1987. Hiện Tập đoàn có đối tác chia sẻ thương hiệu tại Thái Lan, với khoảng 22.000 nhân viên, sản phẩm được bán tại 178 quốc gia trên thế giới. Doanh thu năm 2025 của Tập đoàn đạt hơn 12 tỷ euro, đưa Red Bull đứng thứ 2 thế giới về thị phần nước tăng lực. Định hướng tiếp thị của Red Bull gắn với phong cách sáng tạo, năng động và thách thức các giới hạn, kỷ lục, đặc biệt trong lĩnh vực thể thao.