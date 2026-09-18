Tập đoàn Red Bull ấn tượng và kỳ vọng lớn vào thị trường Việt Nam

Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng làm việc với Tập đoàn Red Bull. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Áo)

Red Bull là công ty nước uống tăng lực của Áo do ông Dietrich Mateschitz sáng lập năm 1984 và sản phẩm nước uống tăng lực Red Bull đầu tiên trên thế giới được giới thiệu năm 1987. Hiện Tập đoàn có đối tác chia sẻ thương hiệu tại Thái Lan, với khoảng 22.000 nhân viên, sản phẩm được bán ở 178 quốc gia trên thế giới với doanh thu năm 2025 đạt hơn 12 tỷ Euro, đứng thứ 2 thế giới về thị phần nước tăng lực.

Định hướng tiếp thị của Red Bull gắn với phong cách sáng tạo, năng động và thách thức các giới hạn, kỷ lục, đặc biệt trong thể thao.

Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng thăm Tập đoàn Red Bull. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Áo)

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, độ mở lớn, kết nối tốt và hội nhập sâu của nền kinh tế Việt Nam cũng như chính sách thu hút đầu tư chú trọng chất lượng và công nghệ cao; đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của Tập đoàn Red Bull trong 40 năm qua và hoan nghênh sự quan tâm ngày càng lớn của Tập đoàn đối với thị trường Việt Nam còn nhiều tiềm năng.

Đại sứ cho rằng, Red Bull cần bắt nhịp làn sóng đầu tư mới của châu Âu nói chung và Áo nói riêng vào thị trường Việt Nam, ASEAN, tranh thủ các cơ hội lớn từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA), tăng cường hỗ trợ tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao ở Việt Nam.

Red Bull mong muốn tìm kiếm, mở rộng kết nối đối tác tại Việt Nam. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Áo)

Trao đổi về thị trường Việt Nam, ông Georg Storandt cho biết, rất ấn tượng với tốc độ phát triển, mức độ hội nhập, liên kết cao của nền kinh tế Việt Nam, và kỳ vọng lớn về tiềm năng của thị trường nước tăng lực lớn thứ 4 thế giới này.

Red Bull mong muốn tìm kiếm, mở rộng kết nối đối tác tại Việt Nam, nhất trí cần nắm bắt tốt hơn những cơ hội từ EVFTA và hướng tới những kết quả cụ thể trong bối cảnh quan hệ thương mại, đầu tư Việt Nam - Áo đang có đà tăng trưởng tích cực, hai nước tích cực chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Áo)