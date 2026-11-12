Ngày 12/11, Hội Khuyến học thành phố Bắc Ninh phối hợp với Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng tổ chức chương trình gặp mặt, trao quà hỗ trợ giáo viên và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026).

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng, trao quà hỗ trợ cho giáo viên.

Tại chương trình, Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng đã trao quà hỗ trợ 10 giáo viên và học bổng cho 11 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn hai phường Gia Bình và Lương Tài. Mỗi suất hỗ trợ trị giá 5 triệu đồng, tổng kinh phí 105 triệu đồng.

Đây là những giáo viên, học sinh chịu ảnh hưởng trực tiếp từ quá trình triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, khiến điều kiện sinh hoạt, cuộc sống và công việc có những thay đổi nhất định.

Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng hỗ trợ giáo viên, học sinh khó khăn ở Bắc Ninh.

Những phần quà của Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn trước mắt mà còn là nguồn động viên thiết thực, giúp các thầy cô thêm yên tâm công tác, tiếp tục gắn bó với nghề; đồng thời tiếp sức để các em học sinh vượt qua trở ngại, duy trì việc học tập.

Thông qua chương trình, Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng tiếp tục thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm với cộng đồng, đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, khuyến học, khuyến tài và chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.