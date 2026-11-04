Tập đoàn phần mềm thiết kế Canva của Australia cắt giảm hơn 1.200 nhân sự

Ảnh minh họa. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Tập đoàn phần mềm thiết kế Canva của Australia vừa công bố kế hoạch tái cấu trúc quy mô lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến 1.271 nhân sự (tương đương 22% lực lượng lao động).

Đây là đợt cắt giảm nhân sự lớn nhất trong lịch sử 13 năm hoạt động của gã khổng lồ công nghệ này, hướng tới mục tiêu tinh gọn bộ máy và đưa công ty trở lại mô hình hoạt động linh hoạt như thời kỳ khởi nghiệp.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Giám đốc điều hành (CEO) kiêm đồng sáng lập Canva Melanie Perkins cho biết, đây là một "quyết định cực kỳ khó khăn" nhưng bắt buộc để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo của tập đoàn.

Các nhân sự bị ảnh hưởng sẽ nhận được gói hỗ trợ gồm tối thiểu 6 tháng lương, 12 tháng bảo hiểm y tế, hỗ trợ tư vấn phát triển sự nghiệp và được giữ lại máy tính làm việc.

Đáng chú ý, Canva cũng lập một quỹ hỗ trợ cung cấp các khoản tài trợ 10.000 USD cho những nhân viên nghỉ việc có nguyện vọng tự khởi nghiệp hoặc thực hiện các dự án cộng đồng tại địa phương.

Được thành lập tại Sydney (bang New South Wales) vào năm 2013, Canva từ một công ty khởi nghiệp địa phương đã nhanh chóng vươn lên thành biểu tượng công nghệ toàn cầu với 5.500 nhân viên làm việc tại 37 quốc gia và sở hữu 220 triệu người dùng hoạt động hằng tháng. Tính đến tháng 8/2026, tập đoàn được định giá nội bộ ở mức 43,9 tỷ USD.

Động thái cắt giảm nhân sự diễn ra sau khi Canva tung ra nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) "Canva Create" vào tháng 4 vừa qua - đợt ra mắt sản phẩm được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay của hãng. Tuy nhiên, chi phí vận hành hạ tầng AI gia tăng đột biến để phục vụ lượng lớn người dùng miễn phí đã buộc tập đoàn phải làm chậm lại tiến độ triển khai.

Đồng sáng lập Cliff Obrecht cho biết, công ty đã nỗ lực cắt giảm tới 90% chi phí liên quan đến vận hành AI, tạo tiền đề để bắt đầu mở rộng quy mô thương mại hóa nền tảng này trong thời gian tới./.