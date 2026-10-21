Tập đoàn PC1 (PC1) sắp phát hành gần 61,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Sắp phát hành gần 61,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức

CTCP Tập đoàn PC1 (mã ck: PC1) vừa thông báo ngày 5/11/2026 tới sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025. Theo phương án được công bố, PC1 dự kiến phát hành gần 61,7 triệu cổ phiếu, tương đương 15% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới. Tổng giá trị số cổ phiếu phát hành theo mệnh giá đạt gần 617 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của PC1.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của PC1 sẽ tăng từ gần 4.113 tỷ đồng lên khoảng 4.730 tỷ đồng.

Theo số liệu tại ngày 30/6/2026, Chủ tịch HĐQT PC1 Trịnh Khánh Linh đang sở hữu 4 triệu cổ phiếu PC1. Với tỷ lệ trả cổ tức 15%, ông Linh dự kiến nhận thêm 200.000 cổ phiếu. Trong khi đó, cựu Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn đang nắm giữ 87,94 triệu cổ phiếu PC1 và có thể nhận thêm gần 4,4 triệu cổ phiếu sau đợt phát hành.

Bà Lê Thị Thoi, vợ ông Trịnh Văn Tuấn, hiện sở hữu khoảng 7,7 triệu cổ phiếu PC1, tương ứng lượng cổ phiếu cổ tức dự kiến nhận về gần 387.000 đơn vị.

Nhóm cổ đông liên quan đến CII đang gia tăng sở hữu tại PC1 trong thời gian gần đây. Gần nhất, ngày 30/9/2026, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest), công ty con của CII, báo cáo đã mua thêm 500.000 cổ phiếu PC1. Sau giao dịch, CII Invest nâng sở hữu lên 33,23 triệu cổ phiếu, tương đương 8,08% vốn điều lệ PC1.

Bên cạnh đó, các cá nhân và tổ chức liên quan đến CII Invest đang sở hữu tổng cộng 25,22 triệu cổ phiếu PC1, tương ứng 6,13% vốn.

Như vậy, tổng sở hữu của nhóm CII tại PC1 đạt khoảng 58,45 triệu cổ phiếu, tương đương 14,21% vốn điều lệ. Với tỷ lệ cổ tức 15%, nhóm cổ đông này dự kiến nhận thêm hơn 2,9 triệu cổ phiếu PC1. Sau đợt phát hành, lượng cổ phiếu PC1 mà nhóm CII nắm giữ sẽ tăng tương ứng nếu không có giao dịch thay đổi sở hữu khác, qua đó tiếp tục duy trì vị thế cổ đông lớn tại doanh nghiệp.

PC1 dự kiến chuyển nhượng 40% vốn tại Tân Thanh

Ở một diễn biến khác, HĐQT PC1 đã ban hành Nghị quyết số 47/NQ-PC1-HĐQT ngày 29/9/2026 về việc chuyển nhượng toàn bộ 1,2 triệu cổ phần, tương đương 40% vốn điều lệ, tại CTCP Tân Thanh. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III-IV/2026.

Theo nghị quyết, HĐQT PC1 giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan đến thương vụ, bao gồm đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán cổ phần, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và quyết định các vấn đề phát sinh trong quá trình chuyển nhượng theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.