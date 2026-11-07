Tập đoàn PC1 (PC1): Đính chính nhầm lẫn tại báo cáo thường niên, lợi nhuận 9 tháng vẫn tăng vọt 27%

Đính chính số liệu và biến động nhân sự thượng tầng

Ngày 5/11, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 công bố văn bản đính chính Báo cáo thường niên năm 2025 liên quan đến một số nội dung trình bày tại trang 208 của tài liệu đã được công bố trước đó. Qua quá trình rà soát, doanh nghiệp phát hiện trong khâu biên tập bản tiếng Việt tại Thuyết minh số 09 về Trả trước cho người bán ngắn hạn, một dòng dữ liệu trong bảng đã bị ghi nhầm tên. Cụ thể, dòng mang ý nghĩa "Tổng cộng" của bảng thuyết minh lại bị đánh máy nhầm thành "Công ty Cổ phần Gia Lộc Phát". Phía Tập đoàn PC1 khẳng định đây hoàn toàn là sai sót phát sinh trong khâu biên tập tài liệu văn bản.

Theo nội dung đính chính mới nhất, số dư trả trước cho người bán ngắn hạn tại thời điểm cuối năm 2025 đạt hơn 537,8 tỷ đồng, tăng lên so với mức gần 456,3 tỷ đồng hồi đầu năm. Bóc tách chi tiết khoản mục này, phần trả trước cho Công ty Cổ phần Gia Lộc Phát chiếm gần 106 tỷ đồng, khoản cấp cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hệ thống Truyền tải và Phân phối Toshiba Việt Nam ghi nhận hơn 60,7 tỷ đồng, phần còn lại khoảng 371 tỷ đồng thuộc về các đối tượng khác. Doanh nghiệp cũng nhấn mạnh Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán và công bố vào ngày 31/3/2026 là hoàn toàn chính xác, không có bất kỳ sai sót hay thay đổi nào. Toàn bộ các nội dung khác trong Báo cáo thường niên năm 2025 vẫn được giữ nguyên giá trị.

Hoạt động điều chỉnh tài liệu này diễn ra dưới sự điều hành của bộ máy lãnh đạo mới. Hiện tại, Tập đoàn PC1 do bà Trịnh Khánh Linh sinh năm 1999 đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nữ lãnh đạo 27 tuổi này chính thức được bầu vào vị trí cao nhất tại Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra ngày 24/7/2026 để thay thế cho cha ruột là ông Trịnh Văn Tuấn. Trước khi ngồi vào chiếc ghế nóng, bà Linh đã tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính tại Đại học George Washington tại Mỹ, từng có thời gian công tác tại KPMG Việt Nam và Chứng khoán Vietcap. Khi gia nhập Tập đoàn PC1, bà trải qua các vị trí từ chuyên viên tài chính đến Phó giám đốc phụ trách Ban Tài chính.

Cuộc chuyển giao quyền lực thượng tầng tại Tập đoàn PC1 diễn ra sau một biến cố lớn về nhân sự. Vào tháng 5/2026, cơ quan chức năng đã khởi tố và bắt tạm giam cựu Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn cùng một số lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp để phục vụ công tác điều tra. Các cá nhân này phải đối mặt với những cáo buộc liên quan đến hành vi vi phạm quy định về kế toán và tham ô tài sản xảy ra tại doanh nghiệp.

Lợi nhuận 9 tháng tăng 27% bất chấp đà giảm của doanh thu

Dù trải qua biến động lớn về nhân sự lãnh đạo, hoạt động kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn PC1 bao gồm xây lắp điện, sản xuất công nghiệp, năng lượng, bất động sản khu công nghiệp và khai khoáng vẫn ghi nhận hiệu quả sinh lời tích cực. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 cho thấy doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 2.619 tỷ đồng, tương ứng mức giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Dù doanh thu đi lùi, lợi nhuận sau thuế trong quý vẫn duy trì đà tăng 5,6%, thu về hơn 416 tỷ đồng.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn PC1 ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.825 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2025. Ở chiều ngược lại, lợi nhuận sau thuế lại bứt phá đạt gần 894 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 27%. Trong cơ cấu lợi nhuận này, phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đóng góp 569 tỷ đồng, tăng 14% so với thành quả đạt được của 9 tháng đầu năm ngoái. Kết quả này phản ánh nỗ lực tối ưu hóa chi phí và cải thiện biên lợi nhuận của ban điều hành mới.

Về bức tranh tài sản, tính đến ngày 30/9/2026, quy mô tổng tài sản của Tập đoàn PC1 đạt gần 24.000 tỷ đồng, giảm khoảng 600 tỷ đồng so với số liệu hồi đầu năm. Giá trị hàng tồn kho duy trì sự ổn định ở mức hơn 1.420 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu kỳ. Trái lại, khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang lại tăng mạnh hơn 470 tỷ đồng, đẩy quy mô lên mức 1.620 tỷ đồng. Sự gia tăng này chủ yếu nằm ở các dự án trọng điểm có giá trị đầu tư lớn đang được triển khai, điển hình như dự án Thủy điện Bảo Lạc A đang ghi nhận 820 tỷ đồng và dự án Khu công nghiệp Nhật Bản Hải Phòng giai đoạn 2 ghi nhận 442 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, áp lực nợ của doanh nghiệp đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Tổng nợ phải trả tính đến cuối tháng 9/2026 lùi về mức 14.422 tỷ đồng, giảm hơn 1.200 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tổng khối lượng dư nợ vay và trái phiếu của Tập đoàn PC1 đang duy trì ở mức khoảng 10.880 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính đang dần được thu gọn kết hợp với các dự án gối đầu lớn được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng dòng tiền cho doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp theo.