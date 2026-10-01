Tập đoàn PC1 (PC1) chuyển nhượng 40% vốn tại Tân Thanh

PC1 chuyển nhượng 40% vốn tại Tân Thanh

CTCP Tập đoàn PC1 (mã ck: PC1) vừa công bố thông tin bất thường về việc chuyển nhượng toàn bộ 1,2 triệu cổ phần tại Công ty cổ phần Tân Thanh, tương đương 40% vốn điều lệ doanh nghiệp này. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III-IV/2026.

HĐQT PC1 giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thương vụ, bao gồm đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, thực hiện các hồ sơ, thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan trong quá trình chuyển nhượng cổ phần theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. PC1 không công bố trong nghị quyết giá trị thương vụ cũng như đối tác nhận chuyển nhượng.

Lợi nhuận 6 tháng tăng 54%, doanh thu giảm hơn 12%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2026, PC1 ghi nhận hơn 4.206 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù doanh số bán hàng và cung cấp dịch vụ đi lùi, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp lại bứt phá mạnh mẽ, đạt mức gần 477,6 tỷ đồng, tăng 54,2% so với cùng kỳ.

Giải trình về sự biến động của kết quả kinh doanh, ban lãnh đạo công ty cho biết động lực tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu đến từ lĩnh vực bất động sản dân dụng. Điển hình là việc dự án Tháp Vàng đã chính thức đủ điều kiện ghi nhận doanh thu và lợi nhuận vào sổ sách kế toán, thay vì vẫn đang trong giai đoạn đầu tư triển khai như cùng kỳ năm ngoái. Thêm vào đó, kết quả tích cực còn được đóng góp từ việc các công ty con thực hiện phân phối cổ tức và lợi nhuận với tỷ lệ cao hơn. Những biến động có lợi từ chênh lệch tỷ giá trên thị trường ngoại hối trong kỳ kế toán cũng tác động tích cực đến chỉ tiêu lợi nhuận cuối cùng của doanh nghiệp.

Tại thời điểm ngày 30/06/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm, vươn lên mức gần 24.846 tỷ đồng. Trong cơ cấu phân bổ, tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn nhất ở mức 36,5% với giá trị hơn 9.078,3 tỷ đồng. Các khoản mục lớn khác bao gồm hàng tồn kho ghi nhận hơn 1.685 tỷ đồng và tài sản dở dang dài hạn đạt gần 2.132,7 tỷ đồng.

Ở bên phần nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận hơn 15.719,1 tỷ đồng, nhích nhẹ so với số liệu đầu năm. Khối dư nợ vay và nợ thuê tài chính hiện vẫn chiếm áp đảo với quy mô hơn 12.216 tỷ đồng, tương đương 77,7% tổng cơ cấu nợ.