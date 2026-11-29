PAN cho rằng sự việc xuất phát từ sai sót hạch toán khoản thuế thu nhập cá nhân hơn 2,06 tỷ đồng từ cổ tức năm 2023.

Khoảnthuế hơn 2 tỷ đồng phát sinh từ chi trả cổ tức

CTCP Tập đoàn PAN (mã chứng khoán: PAN) vừa công bố thông tin giải trình liên quan đến việc Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tây Ninh gửi văn bản yêu cầu các công ty chứng khoán cung cấp thông tin để xác minh vụ việc trốn thuế liên quan đến doanh nghiệp.

Theo văn bản ngày 27/11, PAN cho biết sự việc bắt nguồn từ đợt chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt vào tháng 7/2024, với tỷ lệ 5%.

Tại thời điểm thanh toán, công ty đã khấu trừ đầy đủ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của các cổ đông cá nhân với tổng số tiền 2,065 tỷ đồng, để nộp thay vào ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, do sai sót trong quy trình nghiệp vụ và hạch toán kế toán – thuế, khoản tiền đã khấu trừ được ghi nhận vào mục “Cổ tức phải trả” thay vì “Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước”. Điều này dẫn đến việc công ty không lập tờ khai thuế TNCN và chưa nộp khoản thuế trên đúng hạn.

PAN cho biết qua rà soát và đánh giá, đây là sai sót nghiệp vụ, không phải hành vi cố ý. Khoản thuế đã khấu trừ vẫn được ghi nhận công khai là nghĩa vụ phải trả trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Theo giải trình, các báo cáo tài chính này được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần. PAN khẳng định không che giấu, không ghi giảm và không hoàn nhập khoản thuế nói trên.

Sai sót được phát hiện trong đợt kiểm tra của Thuế tỉnh Tây Ninh vào tháng 8/2025. Đến ngày 19/9/2025, doanh nghiệp đã nộp toàn bộ số thuế còn thiếu vào ngân sách Nhà nước.

PAN nhấn mạnh đây là khoản thuế thuộc nghĩa vụ của các cổ đông và công ty thực hiện nộp thay.

Về diễn biến vụ việc, PAN cho biết đã làm việc và cung cấp đầy đủ thông tin cho Cơ quan điều tra. Ngày 23/11/2026, doanh nghiệp nhận được Công văn số A19245/TB-CSKT của Cơ quan điều tra thông báo về việc ban hành Quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về vụ việc được đề cập.

Theo PAN, sự việc không ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông đã nhận cổ tức cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

Lợi nhuận tăng 88%

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ chưa được kiểm toán của PAN cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 11.438 tỷ đồng, giảm 13,9% so với mức 13.285 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Biểu đồ Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của PAN qua từng năm. (Tấn Hiệp tổng hợp từ BCTC)

Giá vốn hàng bán giảm từ 10.801 tỷ đồng xuống còn 9.170 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận gộp đạt gần 2.268 tỷ đồng, giảm khoảng 8,7% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính tăng từ 535 tỷ đồng lên hơn 892 tỷ đồng. Trong đó, khoản lãi thanh lý công ty con ghi nhận hơn 561,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước không phát sinh khoản mục này.

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm từ 441,5 tỷ đồng xuống còn 338,6 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm từ 1.259 tỷ đồng xuống 920,7 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 468,2 tỷ đồng xuống 419,9 tỷ đồng.

Kết quả, PAN ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.483,8 tỷ đồng, tăng gần 75% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.363,5 tỷ đồng, tăng 88,2%.

Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 963,1 tỷ đồng, so với gần 402,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Riêng quý III/2026, doanh thu thuần của PAN đạt 4.057,5 tỷ đồng, giảm khoảng 21% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế vẫn đạt 335,7 tỷ đồng, tăng khoảng 26%.

Nợphải trả vượt 7.185 tỷ, vay ngắn hạn tăng mạnh

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của PAN đạt gần 16.600 tỷ đồng, tăng khoảng 6,5% so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, tiền và các khoản tương đương tiền còn 1.360 tỷ đồng, giảm gần 48% so với đầu năm. Ngược lại, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ 2.304 tỷ đồng lên gần 4.393 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Hàng tồn kho ghi nhận hơn 4.331 tỷ đồng, tăng khoảng 36% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn đạt gần 2.123 tỷ đồng, tăng từ mức 1.786 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2025.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của PAN đạt hơn 7.185 tỷ đồng, tăng khoảng 10,3% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm phần lớn với gần 6.689 tỷ đồng, tăng khoảng 17,5%; nợ dài hạn giảm từ 818,7 tỷ đồng xuống còn khoảng 496,2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng từ 659,1 tỷ đồng lên hơn 1.285 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn cũng tăng từ khoảng 3.235 tỷ đồng lên hơn 4.135 tỷ đồng.

Trong khi đó, vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm từ 455,7 tỷ đồng xuống còn khoảng 227,4 tỷ đồng. Tính chung, tổng dư nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn, dài hạn của PAN ở mức khoảng 4.363 tỷ đồng, tăng 18,2% so với đầu năm.

Vốn chủ sở hữu đạt hơn 9.414 tỷ đồng, so với mức gần 9.077 tỷ đồng đầu năm.

Một điểm đáng chú ý khác là dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm ghi nhận âm gần 619,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước dương hơn 5.576 tỷ đồng.

Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương 182,5 tỷ đồng, còn dòng tiền từ hoạt động tài chính âm gần 832,7 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất cũng ghi nhận tại ngày 30/9/2026, khoản thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của tập đoàn ở mức hơn 109,2 tỷ đồng, trong đó thuế TNCN là 13,3 tỷ đồng.

Trên thị trường, hiện cổ phiếu PAN đang giao dịch quanh mức 15.200/cp, qua đó đưa vốn hoá thị trường đạt 3.810 tỷ đồng.