Tập đoàn Nvidia đối mặt biến động nhân sự, cựu CEO Jensen Huang chuẩn bị kế hoạch trở lại

Thành lập phòng tác chiến và tìm kiếm sự ủng hộ từ giới công nghệ

Theo dữ liệu được Financial Times công bố ngày 15/11, cựu Giám đốc điều hành Tập đoàn Nvidia là ông Jensen Huang đã tiến hành các cuộc thảo luận với nhóm nhân sự thân cận về khả năng quay trở lại nắm quyền điều hành doanh nghiệp sản xuất chip lớn nhất thế giới. Nguồn tin cho biết cựu lãnh đạo đang nhận được sự hậu thuẫn vững chắc từ các đồng minh trong ngành công nghiệp bán dẫn.

Một nhân vật thân cận với ông Huang tiết lộ họ đang tiến hành thiết lập một "phòng tác chiến" ngay tại Thung lũng Silicon. Nhóm này quy tụ nhiều lãnh đạo cấp cao trong ngành công nghệ để triển khai các chiến dịch vận động hành lang, ủng hộ việc đưa nhà sáng lập Nvidia trở lại vị trí cao nhất. Kế hoạch vận động này dự kiến sẽ được mở rộng để tìm kiếm sự ủng hộ từ giới chức quản lý tại Nhà Trắng.

Nguồn tin này cũng khẳng định các chiến dịch vận động đưa ông Huang trở lại đều nhận được sự đồng thuận và hậu thuẫn trực tiếp từ chính ông. Các nhân vật có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực công nghệ, ngoại trừ các đơn vị nghiên cứu trí tuệ nhân tạo tiên phong, đều dành sự ủng hộ lớn cho cựu Giám đốc điều hành nhờ vào những đóng góp cốt lõi của ông trong chu kỳ phát triển vừa qua.

Hội đồng quản trị ráo riết tìm ứng viên thay thế vị trí Giám đốc điều hành

Kế hoạch trở lại của cựu lãnh đạo xuất hiện chỉ vài ngày sau khi hội đồng quản trị Tập đoàn Nvidia bắt đầu các quy trình tìm kiếm ứng viên thay thế. Dữ liệu từ Financial Times cho thấy cơ quan quản trị của tập đoàn đã chủ động tiếp cận ông Rene Haas, Giám đốc điều hành hãng thiết kế chip Arm Holdings để thảo luận về khả năng đảm nhận vị trí kế nhiệm. Đại diện Tập đoàn Nvidia hiện từ chối đưa ra bình luận chính thức về các thông tin liên quan đến công tác nhân sự cấp cao.

Cuộc khủng hoảng thượng tầng tại doanh nghiệp bán dẫn này chính thức bùng phát từ ngày 12/11. Tại thời điểm đó, ông Jensen Huang đã phải đệ đơn từ nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành sau khi các thông tin về mối quan hệ ngoài hôn nhân bị rò rỉ. Sự rời đi đột ngột của người đứng đầu đã đẩy nhà sản xuất vi mạch vào trạng thái bất ổn về mặt quản trị.

Sự thiếu vắng nhân sự chủ chốt không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động nội bộ của tập đoàn mà còn tạo ra những chấn động trên toàn thị trường trí tuệ nhân tạo. Trong nhiều năm qua, ông Jensen Huang luôn được giới tài chính đánh giá là nhân tố đóng vai trò nền tảng trong việc định hướng nguồn vốn đầu tư và thúc đẩy các chu kỳ phát triển của ngành công nghiệp công nghệ cao.