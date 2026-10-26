Tập đoàn nước ngoài mong TP.HCM tạo điều kiện thử nghiệm công nghệ mới

Ông Jesse Choi, Tổng giám đốc Tập đoàn Sunwah (ASEAN) kiêm Giám đốc điều hành Sunwah Innovations. Ảnh: BTC.

Chia sẻ tại phiên đối thoại nằm trong khuôn khổ sự kiện CEO 500 với chủ đề "Sự hội tụ của FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu" diễn ra chiều 26/10, ông Jesse Choi, Tổng giám đốc Tập đoàn Sunwah (ASEAN) kiêm Giám đốc điều hành Sunwah Innovations, cho biết nhiều công nghệ đã có khả năng ứng dụng vào sản xuất, đô thị và logistics, nhưng việc đưa từ giai đoạn nghiên cứu sang thương mại hóa còn phụ thuộc vào địa điểm thử nghiệm, tiêu chuẩn an toàn và cơ chế quản lý.

Phát triển thêm nhiều lĩnh vực tiềm năng

Hiện tại, tập đoàn đang nghiên cứu và xúc tiến một số giải pháp công nghệ có thể triển khai tại TP.HCM và Việt Nam, với dự án đầu tiên liên quan đến kết nối các nhà ga metro với khu vực dân cư và các địa điểm xung quanh.

Đại diện doanh nghiệp cho biết đây là dự án đã được giới thiệu tại kỳ diễn đàn trước và nhận được sự phối hợp từ Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại TP.HCM (HCMC C4IR). Tuy nhiên, sau khoảng một năm xúc tiến, dự án vẫn gặp vướng mắc trong quá trình làm việc với các cơ quan quản lý, trong đó có Sở Xây dựng.

Thông qua buổi đối thoại, doanh nghiệp mong muốn được phía thành phố hỗ trợ tháo gỡ để có thể triển khai ít nhất một tuyến hoặc một điểm kết nối thí điểm. Trong khi đó, tập đoàn đã đạt được tiến triển khi làm việc với một đơn vị tại TP.HCM và được chấp thuận triển khai giải pháp trong khuôn viên của đơn vị này.

Bên cạnh đó, Sunwah cũng đang tập trung vào lĩnh vực tối ưu hoạt động nhà máy bằng AI, thông qua việc phát triển các giải pháp giúp tối ưu tiêu thụ năng lượng, cải thiện hiệu quả vận hành và giảm lượng vi nhựa trong quá trình xử lý nước thải.

Dẫn ví dụ về ứng dụng AI trong tối ưu hóa xử lý nước thải, ông Jesse Choi cho biết giải pháp công nghệ có thể giúp tiết kiệm khoảng 20%-25% chi phí vận hành. Ngoài ra, các công nghệ như thiết bị bay không người lái và phương tiện điện tự lái cũng có tiềm năng ứng dụng trong logistics và dịch vụ đô thị.

Theo đại diện tập đoàn, doanh nghiệp đang hợp tác với một công ty để triển khai hoạt động đào tạo, cấp phép và phát triển các ứng dụng UAV. Những ứng dụng được nghiên cứu bao gồm vệ sinh bề mặt tòa nhà, kiểm tra và phát hiện các khiếm khuyết của công trình.

Tuy nhiên, do UAV là lĩnh vực chịu sự quản lý chặt chẽ, tập đoàn cho rằng cần có sự hỗ trợ của chính quyền về quy định và điều kiện triển khai.

Mong muốn TP.HCM tạo điều kiện thử nghiệm công nghệ mới

Để thúc đẩy các dự án trên, đại diện tập đoàn đề xuất TP.HCM hỗ trợ doanh nghiệp dựa trên 4 phương diện.

Trước hết, thành phố cần tạo điều kiện để tập đoàn tiếp cận những địa điểm phù hợp để doanh nghiệp có thể triển khai, trình diễn và đánh giá các giải pháp công nghệ mới trong môi trường thực tế.

Ông Choi khuyến nghị thành phố tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, đơn vị vận hành và doanh nghiệp công nghệ để thống nhất các yêu cầu kỹ thuật, quy trình thử nghiệm, tiêu chuẩn an toàn và quy định pháp lý áp dụng.

Bên cạnh đó, đại diện doanh nghiệp đề xuất xây dựng lộ trình rõ ràng từ giai đoạn thí điểm đến triển khai thương mại, với các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cụ thể. Những giải pháp được chứng minh hiệu quả trong giai đoạn thử nghiệm cần có cơ hội mở rộng quy mô, thu hút thêm vốn đầu tư và tiến tới thương mại hóa.

Cuối cùng, doanh nghiệp cho rằng thành phố cần quan tâm hơn đến những công ty công nghệ quy mô nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp ứng dụng AI với mô hình vận hành tinh gọn, thậm chí chỉ có một người. Ông nhìn nhận các chính sách hỗ trợ, ưu đãi không nên chỉ tập trung vào những dự án công nghệ lớn, mà cần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và cá nhân khởi nghiệp phát triển ý tưởng, nghiên cứu và thương mại hóa sản phẩm.

"Việc xây dựng một môi trường thử nghiệm thuận lợi sẽ giúp TP.HCM tiếp cận công nghệ quốc tế, phát triển năng lực nội địa, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và thu hút thêm các dự án đầu tư dài hạn", ông Choi nói thêm.

Mặt khác, trong suốt quá trình hợp tác với các bên, ông cũng nhấn mạnh nhà đầu tư nước ngoài có thể phối hợp với doanh nghiệp Việt Nam để đáp ứng các yêu cầu về cấp phép và tham gia đấu thầu, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Việc chuyển giao công nghệ từ Mỹ, Trung Quốc và các thị trường khác cũng có thể tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tiếp nhận, điều chỉnh và phát triển năng lực phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Các chính sách ưu đãi thuế và sử dụng lao động địa phương có thể hỗ trợ tốt quá trình này. Đồng thời, việc tăng cường kết nối giữa chính quyền và khu vực tư nhân và triển khai các dự án thí điểm trước khi mở rộng thương mại hóa, sẽ giúp các bên kiểm chứng tính khả thi cũng như từng bước đưa ra giải pháp vào thực tế.