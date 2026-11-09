Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) và Tập đoàn Sojitz (Nhật Bản) vừa công bố ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về kế hoạch Sojitz dự kiến mua 5% cổ phần CTCP Masan High-Tech Materials (MSR).

Theo thỏa thuận, bên cạnh việc đầu tư vốn, Sojitz dự kiến ký kết các hợp đồng thương mại dài hạn để phân phối sản phẩm vonfram và florit của Masan High-Tech Materials tại Nhật Bản.

Tập đoàn Nhật Bản Sojitz dự kiến mua 5% cổ phần Masan High-Tech Materials.

Sojitz là tập đoàn thương mại tổng hợp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như tài nguyên khoáng sản, hóa chất, năng lượng, ô tô, hàng không và hạ tầng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2026, Sojitz ghi nhận doanh thu 2.757 tỷ yen, tương đương khoảng 18 tỷ USD. Lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 103,6 tỷ yen. Tại thời điểm cuối tháng 9/2026, tổng tài sản của tập đoàn đạt khoảng 3.796 tỷ yen, tương đương hơn 25 tỷ USD.

Trước Sojitz, ngày 1/10/2026, đối tác Mỹ Elmet đã hoàn tất khoản đầu tư vào MSR, qua đó trở thành cổ đông chiến lược của doanh nghiệp. Đáng chú ý, trước khi tham gia sở hữu cổ phần, hai bên đã có hơn 12 năm duy trì quan hệ hợp tác thương mại.

Masan High-Tech Materials hiện hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu công nghệ cao, với nền tảng chính là mỏ đa kim Núi Pháo và nhà máy tinh luyện vonfram tại Thái Nguyên.

Việc thu hút thêm các nhà đầu tư quốc tế nằm trong chiến lược đa dạng hóa cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp, hướng tới sự tham gia của các đối tác chiến lược và tổ chức có định hướng đầu tư dài hạn.

Động thái này cũng nằm trong kế hoạch đưa cổ phiếu MSR niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) trong năm 2027. Masan Group cho biết sẽ tiếp tục duy trì quyền kiểm soát tại Masan High-Tech Materials sau khi có thêm các đối tác quốc tế tham gia sở hữu cổ phần.