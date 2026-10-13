Tập đoàn năng lượng Hoa Kỳ khảo sát điện gió ngoài khơi tại Việt Nam

Các đại biểu tham quan, khảo sát thực tế, nghe giới thiệu tại công trường PTSC. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương - TTXVN

Ngày 13/10, tại Cảng hạ lưu PTSC (phường Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh), Công ty TNHH Pacifico Energy Việt Nam (thuộc Tập đoàn Pacifico Energy, Hoa Kỳ) phối hợp với Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), thông qua Chi nhánh Dịch vụ Tàu và Khảo sát PTSC (PTSC Marine GS) tổ chức Lễ khởi động khảo sát Điện gió ngoài khơi tại TP. Hồ Chí Minh.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển các dự án điện gió ngoài khơi của Pacifico Energy tại Việt Nam, chuyển từ giai đoạn chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục pháp lý sang triển khai các hoạt động khảo sát kỹ thuật thực tế trên biển.

Trước đó, trong năm 2026, Pacifico Energy đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường chấp thuận giao khu vực biển để thực hiện khảo sát phục vụ phát triển hai dự án điện gió ngoài khơi. Các dự án này gồm: Dự án điện gió ngoài khơi khu vực Nam Bộ với công suất dự kiến 500 MW tại vùng biển TP. Hồ Chí Minh và Dự án điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ với công suất dự kiến 1.300 MW tại vùng biển tỉnh Lâm Đồng.

Các đại biểu tham quan, khảo sát thực tế, nghe giới thiệu tại công trường PTSC. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương - TTXVN

Theo Công ty TNHH Pacifico Energy Việt Nam, giai đoạn này bắt đầu bằng hoạt động khảo sát địa vật lý nhằm thu thập dữ liệu về địa hình đáy biển, đặc điểm địa chất và điều kiện tự nhiên tại các khu vực khảo sát, làm cơ sở cho công tác đánh giá kỹ thuật, thiết kế và chuẩn bị cho những bước tiếp theo. PTSC được lựa chọn để thực hiện gói khảo sát ban đầu. Quá trình này có sự kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế của Pacifico Energy với năng lực kỹ thuật biển của doanh nghiệp Việt Nam. Sự hợp tác giữa hai bên cũng mở ra cơ hội thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp trong nước vào chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi từ dịch vụ cảng biển, vận tải, hậu cần đến cơ khí chế tạo và vận hành.

Nhà máy sơn thiết bị, cấu kiện chất lượng cao cho các công trình trên biển của PTSC. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương - TTXVN

Việc triển khai các hoạt động khảo sát thực tế diễn ra sau cuộc làm việc ngày 23/9/2026 tại New York (Hoa Kỳ) giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Nate Franklin, Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập Tập đoàn Pacifico Energy. Tại cuộc làm việc, lãnh đạo tập đoàn đã báo cáo tiến độ và tái khẳng định cam kết tiếp tục mở rộng đầu tư vào các dự án hạ tầng năng lượng tại Việt Nam.

Theo ông Phạm Quốc Anh, Chủ tịch Điều hành Pacifico Energy Việt Nam, việc khởi động khảo sát tiếp tục khẳng định quyết tâm đầu tư lâu dài của Tập đoàn. Điện gió ngoài khơi không chỉ cung cấp nguồn điện sạch quy mô lớn mà còn góp phần hình thành ngành công nghiệp mới, thu hút đầu tư quốc tế và tạo việc làm cho các doanh nghiệp trong nước.

Một góc công trường tại Cảng Hạ lưu PTSC. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương - TTXVN

Pacifico Energy đã đầu tư tại Việt Nam từ năm 2017, đưa vào vận hành Nhà máy Điện mặt trời Mũi Né (40 MW tại Lâm Đồng) và Nhà máy Điện gió Sunpro (30 MW tại Vĩnh Long). Danh mục dự án điện gió ngoài khơi Việt Nam do Tập đoàn đang phát triển có tổng công suất dự kiến 1,8 GW. Theo Công ty Pacifico Energy Việt Nam, các dự án này dự kiến quy mô hơn 6 tỷ USD vốn đầu tư, sẽ góp phần bổ sung nguồn điện quy mô lớn và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong dài hạn.