Tập đoàn năng lượng của Áo phát hiện giếng dầu lớn ở Libya

Tập đoàn năng lượng OMV của Áo đã phát hiện lượng dầu lớn tại giếng Essar ở lưu vực Sirte của Libya, với trữ lượng lên tới 45 triệu thùng.

Công ty Zueitina Oil của Libya sẽ chịu trách nhiệm khai thác giếng dầu này. Do giếng Essar nằm gần các cơ sở khai thác và chế biến dầu hiện có, việc đưa giếng mới vào khai thác được cho là có thể được triển khai nhanh hơn và với chi phí thấp hơn.

Phát hiện này bổ sung thêm nguồn tài nguyên cho ngành dầu khí Libya, quốc gia hiện sở hữu trữ lượng dầu đã được chứng minh lớn nhất châu Phi, ước khoảng 48,4 tỷ thùng, đứng thứ 9 thế giới.

Ngành dầu khí tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế Libya, đóng góp hơn 90% tổng nguồn thu ngân sách. Tuy nhiên, tình trạng bất ổn chính trị và an ninh kéo dài từ năm 2011 đã nhiều lần ảnh hưởng đến hoạt động khai thác dầu.

Việc phát hiện giếng dầu mới có khả năng khai thác thương mại cho thấy tiềm năng tiếp tục mở rộng hoạt động thăm dò dầu khí tại Libya./.