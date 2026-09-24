Tập đoàn Mỹ mua gần 5% công ty sở hữu mỏ Núi Pháo, định giá 2,5 tỷ USD

Dây chuyền chế biến của Masan High-Tech Materials. Ảnh: VGP.

Sáng 24/9, CTCP Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) - thành viên của Tập đoàn Masan - đã công bố hợp tác chiến lược với Elmet Group Co. (trụ sở tại Mỹ).

Theo thỏa thuận, Elmet sẽ mua 4,99% cổ phần MSR từ một công ty con do Masan Group (HoSE: MSN) sở hữu 100%. Giao dịch tương ứng với mức định giá vốn chủ sở hữu của Masan High-Tech Materials là 2,5 tỷ USD. Với định giá này, giao dịch mua gần 5% vốn MSR của tập đoàn Mỹ ước tính vào khoảng 125 triệu USD.

Sau giao dịch, Masan Group vẫn là cổ đông kiểm soát tại MSR với tỷ lệ sở hữu khoảng 87,46%.

Việc hoàn tất khoản đầu tư này sẽ còn phụ thuộc vào các điều kiện cần thiết, trong đó có các phê duyệt từ cơ quan quản lý và cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp. Hai bên đặt mục tiêu hoàn tất giao dịch trong nửa đầu tháng 10.

Cùng với khoản đầu tư, Elmet và MSR cũng ký các thỏa thuận cung ứng vonfram với thời hạn ban đầu hơn 8 năm. Sản lượng cam kết khoảng 1.250 tấn WO3 quy đổi mỗi năm. Theo MSR, tổng doanh thu gộp từ các thỏa thuận này ước tính khoảng 1,5 tỷ USD, tính theo giá vonfram hiện hành.

Khoản đầu tư của Elmet được xây dựng trên nền tảng quan hệ thương mại đã hình thành từ lâu. Trong hồ sơ công bố tại Mỹ, Elmet cho biết đã bắt đầu mua tinh quặng vonfram từ Công ty Vonfram Masan tại Việt Nam năm 2015.

Sau hơn một thập kỷ hợp tác thương mại, Elmet dự kiến trở thành cổ đông của nhà cung cấp và thiết lập sản lượng cung ứng trong nhiều năm tới. Bởi lẽ trong chuỗi cung ứng mới, Elmet đã đưa Masan thành mắt xích cho công đoạn tinh luyện APT - sản phẩm trung gian được sử dụng để tiếp tục sản xuất các vật liệu vonfram.

Trong thỏa thuận hợp tác lần này, MSR sẽ cung cấp các sản phẩm vonfram và dịch vụ chế biến tại Việt Nam cho Elmet. Hai bên cũng dự kiến tìm kiếm thêm nguồn tinh quặng từ các mỏ đối tác quốc tế để đưa về hệ thống chế biến của MSR.

MSR hiện là doanh nghiệp vận hành và khai thác mỏ đa kim Núi Pháo (Thái Nguyên) và hệ thống chế biến vonfram thông qua Công ty Vonfram Masan. Từ nguồn quặng khai thác trong nước và nguyên liệu thu mua, doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm vonfram phục vụ khách hàng công nghiệp.

Theo cập nhật kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2026, MSR ghi nhận doanh thu thuần 21.013 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ. Riêng tháng 8, doanh thu đạt 5.411 tỷ đồng, tăng 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

MSR cho biết sản lượng vonfram và lượng bán ra của Vonfram Masan đều tăng. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số trong 6 tháng đầu năm đạt 2.202 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 216 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự kiến tạm ứng cổ tức tiền mặt lần đầu với tỷ lệ 10%, tổng số tiền khoảng 1.105 tỷ đồng.

Elmet Group là doanh nghiệp sản xuất vật liệu vonfram, molypden và linh kiện phục vụ các ngành hàng không vũ trụ, quốc phòng và bán dẫn. Cổ phiếu ELMT của công ty bắt đầu giao dịch trên Nasdaq từ tháng 4/2026.