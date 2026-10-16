Tập đoàn Mỹ chi 6,3 tỷ USD thâu tóm công ty an ninh mạng Israel

Tập đoàn an ninh mạng Proofpoint của Mỹ đã đạt thỏa thuận mua lại Varonis, công ty bảo mật dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) do các doanh nhân Israel sáng lập, với giá khoảng 6,3 tỷ USD.

Thương vụ được xem là một trong những giao dịch đáng chú ý của ngành công nghệ Israel trong năm 2026, phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp bảo vệ dữ liệu trong kỷ nguyên AI.

Theo trang tin công nghệ CTech ngày 16/10, Proofpoint, hiện thuộc sở hữu của quỹ đầu tư tư nhân Thoma Bravo, sẽ thanh toán toàn bộ thương vụ bằng tiền mặt.

Cổ đông Varonis được nhận 49,75 USD cho mỗi cổ phiếu, cao hơn 52% so với giá đóng cửa ngày 22/6, thời điểm trước khi xuất hiện những thông tin đầu tiên về khả năng công ty được mua lại.

Được thành lập năm 2004, Varonis phát triển nền tảng bảo mật dữ liệu doanh nghiệp trên điện toán đám mây, sử dụng AI để nhận diện thông tin nhạy cảm, kiểm soát quyền truy cập và phát hiện các mối đe dọa an ninh mạng.

Công ty hiện có khoảng 2.800 nhân viên trên toàn cầu, trong đó khoảng 1.000 người làm việc tại Israel, nơi đặt một trung tâm nghiên cứu và phát triển quan trọng của doanh nghiệp.

Việc sáp nhập sẽ giúp Proofpoint mở rộng năng lực bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh các hệ thống AI ngày càng được trao quyền truy cập và xử lý thông tin nhạy cảm.

Hai công ty dự kiến xây dựng nền tảng bảo mật tích hợp, cho phép doanh nghiệp quản lý quyền truy cập của nhân viên và các tác nhân AI, giám sát việc sử dụng dữ liệu và ngăn chặn nguy cơ rò rỉ thông tin.

Tổng Giám đốc Proofpoint Sumit Dhawan nhận định khi AI được ứng dụng sâu rộng trong hoạt động doanh nghiệp, việc kiểm soát dữ liệu mà các hệ thống này có thể truy cập trở thành yêu cầu an ninh ngày càng quan trọng.

Trong khi đó, ông Yaki Faitelson, đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Varonis, cho rằng thương vụ sẽ giúp công ty đẩy nhanh phát triển các giải pháp bảo vệ AI và dữ liệu phục vụ công nghệ này.

Thỏa thuận đã được Hội đồng quản trị Varonis nhất trí thông qua và dự kiến hoàn tất trong nửa đầu năm 2027, sau khi được cổ đông và các cơ quan quản lý chấp thuận. Khi giao dịch hoàn tất, Varonis sẽ rút khỏi sàn chứng khoán Nasdaq và trở thành doanh nghiệp thuộc sở hữu tư nhân.

Thương vụ tiếp tục cho thấy sức hút của các doanh nghiệp công nghệ Israel trong lĩnh vực an ninh mạng, đặc biệt khi sự phát triển nhanh của AI đang thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào các giải pháp bảo vệ dữ liệu và hệ thống thông tin trên toàn cầu./.