Tập đoàn Mường Thanh nâng vốn lên 6.350 tỷ đồng trước ngày ông Lê Thanh Thản hầu tòa

Theo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Tập đoàn Mường Thanh vừa hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ trong tháng 10/2026 từ 6.000 tỷ đồng lên 6.350 tỷ đồng. Khoản vốn bổ sung 350 tỷ đồng được góp bằng tiền mặt, có nguồn gốc từ khu vực tư nhân.

Đây là lần tăng vốn thứ hai của doanh nghiệp này chỉ trong vòng 3 tháng. Trước đó, vào tháng 7/2026, Mường Thanh đã nâng vốn điều lệ từ 4.500 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng (tăng thêm 1.500 tỷ đồng).

Như vậy, qua hai đợt điều chỉnh, vốn điều lệ của Tập đoàn Mường Thanh đã tăng tổng cộng 1.850 tỷ đồng, tương đương hơn 41% so với mức đầu tháng 7/2026. Hiện danh tính các cổ đông tham gia góp thêm vốn và tỷ lệ sở hữu cụ thể chưa được công bố.

Tại Tập đoàn Mường Thanh, bà Lê Thị Hoàng Yến (con gái doanh nhân Lê Thanh Thản) hiện giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Thành lập năm 2012 và có trụ sở tại tỉnh Điện Biên, Tập đoàn Mường Thanh hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khách sạn và bất động sản. Doanh nghiệp hiện vận hành hệ thống hơn 60 khách sạn trên cả nước và được giới thiệu trên website là chuỗi khách sạn tư nhân lớn nhất Đông Nam Á.

Ngoài lĩnh vực lưu trú, tên tuổi Mường Thanh còn gắn liền với hàng loạt dự án nhà ở tại Hà Nội (chủ yếu thuộc phân khúc căn hộ bình dân) như HH Linh Đàm, Kim Văn - Kim Lũ, Đại Thanh, Xa La và Thanh Hà Cienco 5.

Tuy nhiên, nhiều dự án bất động sản liên quan đến Mường Thanh cũng vướng sai phạm về đất đai, quy hoạch và trật tự xây dựng. Trong số các công trình bị cơ quan chức năng rà soát, xử lý có dự án CT6 Kiến Hưng, CT5 Tân Triều, các tòa VP3, VP5, VP6, khu HH Linh Đàm, CT8 và CT10 Đại Thanh, CT11 và CT12 Kim Văn - Kim Lũ cùng khu nhà ở Xa La.

Mới đây, TAND TP.Hà Nội ban hành Quyết định xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thanh Thản (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) và 5 bị cáo khác trong vụ án sai phạm chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai quy hoạch xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ, Hà Nội).

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 30/11. HĐXX gồm 3 người, thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh (Phó Chánh tòa phụ trách Tòa Hình sự, TAND TP.Hà Nội) ngồi ghế chủ tọa phiên tòa.

Liên quan đến vụ án, ông Lê Thanh Thản bị truy tố và đưa ra xét xử về tội Lừa dối khách hàng, theo quy định tại Điều 198, khoản 2, điểm d - Bộ luật Hình sự. Hiện ông Thản được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.