Tập đoàn Masan (MSN) dồn lực mua 73 triệu cổ phiếu MCH, gia tăng tỷ lệ sở hữu lên gần 75%

Chi tiết khối lượng giao dịch và cấu trúc nguồn vốn tài trợ

Ngày 6/10/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN) chính thức công bố thông tin về việc một công ty con trực thuộc sẽ tiến hành mua vào tối đa 73 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (mã chứng khoán: MCH). Khối lượng đăng ký mua tương đương khoảng 5,6% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp tiêu dùng này. Các giao dịch dự kiến được thực hiện thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trên hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM. Thời gian thực hiện mua vào dự kiến diễn ra trong vòng 15 ngày kể từ ngày 9/10/2026. Nếu giao dịch hoàn tất với tỷ lệ tối đa, tỷ lệ sở hữu của Masan Group tại Masan Consumer sẽ tăng từ mức 69,4% hiện tại lên khoảng 74,9%.

Nguồn vốn để thực hiện thương vụ quy mô lớn này đã được ban lãnh đạo công ty mẹ chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Dòng tiền trực tiếp đến từ lượng tiền mặt sẵn có trên bảng cân đối kế toán và nguồn cổ tức được chuyển về từ các công ty thành viên. Trong đó, Masan Consumer đóng góp khoảng 70 triệu USD từ đợt tạm ứng cổ tức đầu tiên năm 2026 với mức 2.000 đồng cho mỗi cổ phiếu. Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials cũng đóng góp khoảng 225 triệu USD từ nguồn cổ tức năm 2026 với mức 6.000 đồng cho mỗi cổ phiếu. Dòng tiền của Tập đoàn còn được củng cố sau khi đối tác Elmet hoàn tất đầu tư 125 triệu USD vào Masan High-Tech Materials vào ngày 1/10/2026, tương ứng với mức định giá 2,5 tỷ USD cho đơn vị này.

Dù chi ra nguồn tiền lớn để mua cổ phần, cấu trúc tài chính của Tập đoàn Masan vẫn đảm bảo an toàn. Tỷ lệ Nợ vay ròng/EBITDA hợp nhất dự kiến sẽ giảm từ 2,4 lần tại ngày 30/6/2026 xuống còn khoảng 2,3 lần vào cuối năm 2026. Về khía cạnh thanh khoản cổ phiếu MCH trên thị trường, giao dịch mua vào của công ty mẹ không làm thay đổi tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng 20% đang được áp dụng. Masan Consumer đã chính thức góp mặt trong rổ chỉ số VN30 vào tháng 7/2026 và doanh nghiệp đang hướng đến việc nâng tỷ lệ tự do chuyển nhượng lên khoảng 25% để thu hút thêm các dòng vốn ngoại.

Tốc độ tăng trưởng kinh doanh và định hướng phân phối lợi nhuận

Quyết định dồn lực gia tăng sở hữu của Tập đoàn Masan được củng cố bởi hiệu quả kinh doanh ổn định của đơn vị thành viên. Xuyên suốt giai đoạn từ năm 2017 đến hết nửa đầu năm 2026, Masan Consumer luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kép hàng năm ở mức cao. Cụ thể, tăng trưởng doanh thu đạt 11% và tăng trưởng lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) đạt 15%. Hiệu quả hoạt động đi kèm với năng lực tạo tiền mặt vượt trội khi doanh nghiệp đã chi trả tới 1,8 tỷ USD cổ tức cho các nhà đầu tư trong cùng giai đoạn này.

Bước sang quý 3/2026, số liệu kinh doanh sơ bộ cho thấy tốc độ tăng trưởng tiếp tục được đẩy mạnh. Doanh thu trong quý ghi nhận mức tăng khoảng 16% so với cùng kỳ năm trước, đi kèm với đà tăng trưởng EBIT đạt mức hai chữ số. Ban điều hành kỳ vọng quỹ đạo đi lên này sẽ tiếp tục được duy trì nhờ vào sự phát triển mạnh của ngành hàng đồ uống, chiến lược xuất khẩu sản phẩm ra thị trường quốc tế và xu hướng cao cấp hóa các danh mục hàng tiêu dùng chủ lực. Dựa trên nền tảng kinh doanh tạo tiền tốt, công ty dự kiến tiếp tục trích tới 80% lợi nhuận sau thuế để duy trì chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt.

Đại diện ban điều hành Tập đoàn Masan đánh giá người tiêu dùng trong nước đang ngày càng hướng tới các sản phẩm cao cấp, mở ra dư địa phát triển lớn cho các thương hiệu Việt. Chính vì vậy, công ty mẹ quyết định đầu tư sở hữu dài hạn để hấp thụ lượng giá trị lớn hơn từ lợi nhuận và dòng cổ tức. Cùng với việc Masan Consumer duy trì cổ tức tiền mặt, Masan High-Tech Materials cũng có kế hoạch phân phối tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hàng năm kể từ năm 2027. Khi dòng tiền từ cổ tức của các công ty con tăng lên và nợ vay tiếp tục giảm xuống, Tập đoàn Masan dự kiến sẽ có thêm dư địa tài chính để phân phối lại lợi ích cho các cổ đông của chính công ty mẹ trong trung hạn.