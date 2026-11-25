Nâng chỉ tiêu doanh thu vượt mốc 100.000 tỷ đồng và thu gọn Hội đồng quản trị còn 5 thành viên

Ngày 25/11/2026, Công ty cổ phần Tập đoàn Masan công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về hai nội dung trọng tâm gồm điều chỉnh kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026 và thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị. Thời hạn để cổ đông gửi phiếu biểu quyết về doanh nghiệp là trước 17h ngày 7/12/2026.

Theo nội dung tờ trình, Hội đồng quản trị Masan đề xuất nâng chỉ tiêu doanh thu thuần hợp nhất năm 2026 từ khung 93.500 đến 98.000 tỷ đồng lên mức 98.000 đến 105.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng từ 4,8% đến 7,1% so với phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt hồi tháng 4/2026.

Ở chỉ tiêu lợi nhuận, mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm được đề xuất điều chỉnh tăng mạnh từ mức 7.250 đến 7.900 tỷ đồng lên khoảng 10.000 đến 11.500 tỷ đồng, tương đương mức tăng từ 37,9% đến 45,6% so với kế hoạch đầu năm. Tính theo phương án mới, ngay cả ở kịch bản thấp là 10.000 tỷ đồng, mục tiêu lợi nhuận sau thuế của Masan vẫn cao hơn 26,6% so với mức trần 7.900 tỷ đồng đã thông qua tại kỳ họp thường niên.

Bên cạnh nội dung điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, Hội đồng quản trị tập đoàn cũng trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông David Tan Wei Ming theo đơn từ nhiệm. Đồng thời, doanh nghiệp đề xuất điều chỉnh giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong phần thời gian còn lại của nhiệm kỳ từ năm 2024 đến năm 2029 xuống còn 5 thành viên.

Lãi quý III lập đỉnh gần 5 năm, lợi nhuận 9 tháng hoàn thành 90% mức trần kế hoạch mới

Cơ sở cho tờ trình nâng mạnh chỉ tiêu tài chính cả năm đến từ kết quả kinh doanh tăng trưởng cao của Tập đoàn Masan trong ba quý đầu năm 2026.

Tính riêng quý III/2026, doanh thu thuần của tập đoàn đạt 36.981 tỷ đồng, tăng 74,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế trong quý đạt 4.552 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với mức 1.866 tỷ đồng ghi nhận trong quý III/2025. Đây là mức lợi nhuận theo quý cao nhất của Masan kể từ sau quý IV/2021, thời điểm doanh nghiệp ghi nhận khoản lãi đột biến hơn 7.000 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng mảng thức ăn chăn nuôi.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn Masan ghi nhận doanh thu thuần đạt 89.118 tỷ đồng, tăng 52,7% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế lũy kế ba quý đạt 10.325 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần so với mức 4.468 tỷ đồng đạt được trong cùng kỳ năm trước.

Đối chiếu với khung kế hoạch kinh doanh điều chỉnh đang trình cổ đông, sau 9 tháng hoạt động, tập đoàn đã thực hiện được khoảng 85% chỉ tiêu doanh thu và 90% chỉ tiêu lợi nhuận tính theo mức trần là 105.000 tỷ đồng doanh thu và 11.500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Riêng mức lợi nhuận lũy kế 9 tháng hiện đã vượt 3,25% so với kịch bản thấp 10.000 tỷ đồng của kế hoạch mới.