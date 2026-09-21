Tập đoàn Masan (MSN) báo lãi bứt phá gấp 2,2 lần, doanh thu 8 tháng vượt 77.000 tỷ đồng

Lợi nhuận bứt tốc và sự trỗi dậy của mảng vật liệu công nghệ cao

Bức tranh tài chính 8 tháng đầu năm 2026 của Tập đoàn Masan cho thấy sự bứt phá trên cả hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Lũy kế 8 tháng, doanh thu thuần hợp nhất đạt 77.023 tỷ đồng, tăng trưởng 52% so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng thu ấn tượng đã đẩy lợi nhuận sau thuế vọt lên mức 8.518 tỷ đồng, cao gấp 2,2 lần so với số liệu cùng kỳ. Sự tăng tốc trong tháng 8 đóng góp quan trọng vào kết quả này khi bổ sung thêm 13.177 tỷ đồng vào tổng doanh thu hợp nhất so với mốc 7 tháng.

Với kết quả kinh doanh khởi sắc, doanh nghiệp đã hoàn thành 73% đến 79% kế hoạch cả năm. Tập đoàn đang trên đà vượt qua kịch bản cao nhất của kế hoạch năm 2026 đã được đại hội đồng cổ đông điều chỉnh là 98.000 đến 105.000 tỷ đồng.

Phân tích chi tiết từng mảng hoạt động, Masan High Tech Materials mang mã chứng khoán MSR ghi nhận mức tăng trưởng vượt xa kế hoạch đề ra. Lũy kế 8 tháng, doanh thu từ mảng này đạt 21.013 tỷ đồng, tăng gấp 5,1 lần so với cùng kỳ. Chỉ riêng trong tháng 8, doanh thu đã đạt 5.411 tỷ đồng. Sự tăng trưởng đột biến được củng cố bởi giá vonfram APT duy trì ở vùng cao, đạt 3.019 USD mỗi mtu do nguồn cung toàn cầu hạn chế. Cả sản lượng vonfram khai thác và sản lượng bán ra đều gia tăng, tạo cơ sở để doanh nghiệp công bố mức cổ tức đạt 1.105 tỷ đồng.

Hệ điều hành tiêu dùng duy trì đà mở rộng thần tốc

Bên cạnh mảng vật liệu, hệ điều hành tiêu dùng tiếp tục đóng vai trò trụ cột khi mang về 56.123 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 19%. Trong đó, Masan Consumer mang mã chứng khoán MCH duy trì phong độ ổn định với doanh thu thuần lũy kế đạt 21.536 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Chỉ số hiệu quả tài chính của mảng này đạt 6.954 tỷ đồng, tăng 16% và vượt kế hoạch dự kiến. Tăng trưởng của ngành hàng tiêu dùng được dẫn dắt bởi chiến lược cao cấp hóa chiếm khoảng 40% mức tăng trưởng chung với sự đóng góp lớn từ các thương hiệu Omachi và CHIN SU.

Việc gia tăng thị phần của thương hiệu Nam Ngư và sự phục hồi của ngành đồ uống đóng chai đóng góp thêm khoảng 35% vào đà tăng trưởng. Các ngành hàng mới từ mảng chăm sóc cá nhân, gia đình và hoạt động kinh doanh quốc tế đóng góp phần còn lại vào bức tranh doanh thu chung.

Trên hệ thống phân phối, chuỗi bán lẻ WinCommerce tiếp tục mở rộng quy mô với doanh thu thuần lũy kế đạt 31.614 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Chỉ số hiệu quả tài chính đạt 1.511 tỷ đồng, tăng 25%. Chỉ trong 8 tháng đầu năm, chuỗi bán lẻ này đã mở mới ròng 796 cửa hàng. Mô hình minimart nông thôn chứng minh tính hiệu quả khi chiếm tới 618 cửa hàng mở mới, đóng góp một nửa phần doanh thu tăng thêm. Về mặt địa lý, khu vực miền Bắc là trọng điểm phát triển khi chiếm khoảng 70% số cửa hàng mở mới ròng, tiếp tục củng cố vị thế của doanh nghiệp trên thị trường bán lẻ toàn quốc.