Tập đoàn Masan (MSN) báo lãi 9 tháng vượt mốc 10.300 tỷ đồng, hoàn thành sớm kế hoạch năm

Lợi nhuận 9 tháng gấp 1,5 lần cả năm 2025, dòng tiền cải thiện mạnh

Trong quý 3 năm 2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (mã chứng khoán MSN) ghi nhận doanh thu thuần đạt 36.981 tỷ đồng, tăng 74,7% so với cùng kỳ năm trước. Sự gia tăng doanh thu kéo theo lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) trong quý đạt 4.552 tỷ đồng, cao gấp 2,4 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Post-MI) đạt 3.671 tỷ đồng, cao gấp 3 lần.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Masan đạt 89.118 tỷ đồng, tăng 52,7% so với cùng kỳ. NPAT Pre-MI và NPAT Post-MI lần lượt đạt mức 10.325 tỷ đồng và 8.042 tỷ đồng, tương ứng gấp 2,3 lần và 3,1 lần cùng kỳ. Đặc biệt, chỉ tiêu NPAT Pre-MI 9 tháng đã chính thức vượt kế hoạch cơ sở năm 2026 sau điều chỉnh là 10.000 tỷ đồng, đồng thời cao gấp khoảng 1,5 lần so với tổng lợi nhuận của cả năm 2025.

Cùng với đà tăng trưởng lợi nhuận, cấu trúc tài chính và dòng tiền của tập đoàn cũng được cải thiện rõ rệt. Chỉ số lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay (EBITDA) 9 tháng đầu năm đạt khoảng 19.500 tỷ đồng. Nhờ dòng tiền hoạt động dồi dào, tỷ lệ Nợ vay ròng trên EBITDA của Tập đoàn đã giảm từ mức 2,4 lần trong quý 2 xuống còn 2,0 lần trong quý 3, củng cố sự an toàn cho bảng cân đối kế toán.

Hệ sinh thái tiêu dùng bứt phá, mảng vật liệu chiến lược đóng góp lớn

Động lực tăng trưởng cốt lõi của Masan tiếp tục đến từ Hệ điều hành Tiêu dùng (cOS) với doanh thu quý 3 đạt 22.656 tỷ đồng, tăng 18,7%; lợi nhuận NPAT Pre-MI đạt 3.640 tỷ đồng, tăng 18,1%. Trong hệ sinh thái này, Masan Consumer (MCH) ghi nhận doanh thu quý 3 tăng 16,3%, mức tăng trưởng nhanh nhất 3 năm qua. Hiện Tập đoàn dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu tại MCH từ 69,4% lên 74,9%. Chuỗi bán lẻ WinCommerce (WCM) cũng bứt phá với doanh thu quý 3 tăng 21,2% lên 12.775 tỷ đồng, lợi nhuận tăng 86% lên 325 tỷ đồng. Hệ thống này đã mở mới ròng 345 điểm bán trong quý 3, nâng tổng số lên 5.486 cửa hàng. Tại Masan MEATLife (MML), doanh thu quý 3 đạt 2.646 tỷ đồng, tăng 11%. NPAT Pre-MI 9 tháng của MML đạt 436 tỷ đồng, xuất sắc vượt kế hoạch 300 tỷ đồng của cả năm 2026.

Ở mảng vật liệu chiến lược, Masan High-Tech Materials (MSR) ghi nhận quý hoạt động hiệu quả nhất trong nhiều năm trở lại đây. Doanh thu quý 3 của MSR vọt lên 14.557 tỷ đồng, cao gấp 7,1 lần cùng kỳ. Hoạt động vận hành tối ưu kết hợp sản lượng vonfram tăng 55% đã giúp lợi nhuận NPAT Pre-MI của MSR đạt 2.148 tỷ đồng, tăng 29% so với quý trước và bỏ xa con số 5 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Với nguồn tiền dồi dào, MSR dự kiến chi trả tổng cổ tức tiền mặt năm 2026 ở mức 6.000 đồng/cổ phiếu, tương đương 100% lợi nhuận sau thuế năm 2026.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Techcombank (TCB) tiếp tục đóng vai trò là tài sản tài chính chiến lược khi mang về 1.410 tỷ đồng lợi nhuận từ công ty liên kết trong quý 3, tăng 13,5% so với cùng kỳ. Với các công ty thành viên đều đã có khả năng tự tạo nguồn vốn, Masan đang tập trung thu hút đối tác chiến lược, giảm nợ vay tại công ty mẹ và hướng tới gia tăng lợi ích trực tiếp cho cổ đông trong trung hạn.