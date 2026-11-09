Tập đoàn Masan (MSN): Bán 5% cổ phần Masan High Tech Materials (MSR) cho đối tác Nhật Bản, dọn đường lên sàn HoSE

Chi tiết thương vụ chuyển nhượng 5% cổ phần và chiến lược mở rộng đối tác quốc tế

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan vừa chính thức công bố biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Sojitz đến từ Nhật Bản về kế hoạch đầu tư vào Công ty Cổ phần Masan High Tech Materials. Theo nội dung thỏa thuận, định chế tài chính Nhật Bản dự kiến mua lại 5% cổ phần của doanh nghiệp khai khoáng này từ tay Công ty Trách nhiệm hữu hạn Masan Horizon, một pháp nhân do Tập đoàn Masan sở hữu tuyệt đối 100% vốn.

Hai bên thống nhất mức giá chuyển nhượng dự kiến sẽ không thấp hơn mức định giá mà đối tác Mỹ The Elmet Group đã chi trả để đầu tư vào doanh nghiệp trong giao dịch hoàn tất ngày 1 tháng 10 vừa qua. Quá trình thẩm định và các thủ tục phê duyệt pháp lý đang được tiến hành với mục tiêu ký kết các thỏa thuận chính thức trước thời điểm kết thúc năm 2026. Lãnh đạo Tập đoàn Masan khẳng định vẫn tiếp tục duy trì quyền kiểm soát tại doanh nghiệp khai khoáng sau khi các giao dịch chuyển nhượng cổ phần hoàn tất.

Sự xuất hiện của Sojitz đánh dấu bước tiến thứ hai trong chương trình mở rộng cơ cấu cổ đông đã được Hội đồng quản trị Tập đoàn Masan phê duyệt vào ngày 24 tháng 9. Chiến lược này tập trung thu hút nguồn vốn từ các nhà đầu tư tổ chức có định hướng dài hạn, qua đó tăng cường mạng lưới hợp tác thương mại tại các thị trường quốc tế. Trước đó, đối tác đến từ Mỹ là The Elmet Group đã chính thức trở thành cổ đông chiến lược sau hơn 12 năm duy trì mối quan hệ hợp tác thương mại chặt chẽ trong lĩnh vực vật liệu công nghệ cao.

Đẩy mạnh xuất khẩu khoáng sản công nghệ cao và kế hoạch chuyển sàn HoSE

Ngoài cam kết rót vốn đầu tư, Tập đoàn Sojitz dự kiến ký kết hàng loạt thỏa thuận thương mại dài hạn để đảm nhận vai trò phân phối các sản phẩm vonfram và florit tại thị trường Nhật Bản. Đây là những nguyên liệu giữ vai trò thiết yếu trong nhiều lĩnh vực công nghiệp chế tạo hiện đại, trải dài từ công nghiệp sản xuất bán dẫn, hạ tầng trí tuệ nhân tạo, hàng không vũ trụ, năng lượng cho đến sản xuất ô tô, hợp kim cứng và hóa chất chuyên dụng.

Trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, các sản phẩm vonfram được sử dụng để sản xuất vonfram hexaflorua, một loại nguyên liệu quan trọng phục vụ chế tạo chip logic và chip nhớ tiên tiến. Vật liệu này cũng được ứng dụng rộng rãi trong quá trình sản xuất bia phún xạ và hợp kim cứng phục vụ gia công cơ khí chính xác. Nguồn cung cấp các vật liệu này đến từ mỏ đa kim Núi Pháo và nhà máy tinh luyện vonfram đặt tại tỉnh Thái Nguyên. Cơ sở sản xuất này không chỉ khai thác nguồn tài nguyên nội địa mà còn tiếp nhận chế biến nguyên liệu từ các nhà cung cấp bên ngoài để tối ưu hóa công suất hoạt động.

Việc hợp tác với một tập đoàn thương mại đa ngành có nguồn gốc từ quá trình sáp nhập giữa Nichimen Corporation và Nissho Iwai Corporation, sở hữu mạng lưới 500 công ty con trên toàn cầu như Sojitz mở ra cơ hội lớn để thâm nhập sâu hơn vào tệp khách hàng công nghiệp tại Nhật Bản. Chuỗi giao dịch gọi vốn liên tiếp từ các tổ chức quốc tế diễn ra cùng thời điểm ban lãnh đạo đang chuẩn bị cho kế hoạch nâng tầm cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Theo đúng lộ trình đã công bố, doanh nghiệp khai khoáng này đặt mục tiêu hoàn thiện hồ sơ để chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn UPCoM sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngay trong năm 2027.