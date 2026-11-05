Tập đoàn Macstar (MAC): Lợi nhuận quý III sụt giảm 21%, biến động lớn tại dàn nhân sự cấp cao

Kiện toàn ban điều hành, cổ đông lớn thoái vốn

Công ty Cổ phần Tập đoàn Macstar (mã chứng khoán MAC) vừa có những sự thay đổi đáng chú ý về nhân sự cấp cao trong hệ thống điều hành. Cụ thể, ông Cáp Trọng Cường đã chính thức từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/11/2026. Ngay sau đó, hội đồng quản trị đã giao trọng trách điều hành công ty cho ông Trần Vũ Quang, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị. Ông Quang sẽ chính thức đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc kể từ ngày 02/11/2026. Trước khi được cất nhắc lên vị trí điều hành cao nhất, ông Quang đã giữ tư cách Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành từ ngày 27/04/2024. Về sở hữu cá nhân, vị lãnh đạo mới này đang trực tiếp nắm giữ 1,7 triệu cổ phiếu MAC, tương đương tỷ lệ 3,53% vốn điều lệ của công ty.

Cùng thời điểm chuyển giao vị trí Tổng Giám đốc, bộ máy kiểm soát của doanh nghiệp cũng được kiện toàn. Bà Bùi Thị Lan đã được bổ nhiệm vào vị trí Trưởng Ban kiểm soát, thay thế cho bà Phạm Thị Hồng Giang vừa có đơn xin từ nhiệm. Bà Lan không phải là nhân sự mới khi đã gắn bó với vai trò Thành viên Ban kiểm soát từ ngày 30/06/2022. Hiện tại, bà Lan đang sở hữu 165.000 cổ phiếu MAC, tương ứng tỷ lệ nắm giữ 0,34%.

Đi cùng với những xáo trộn trong ban lãnh đạo, cơ cấu sở hữu của Tập đoàn Macstar cũng ghi nhận sự thay đổi khi xuất hiện giao dịch bán ra từ cổ đông nội bộ. Cụ thể, nhà đầu tư Nguyễn Văn Trúc đã tiến hành bán ra 75.000 cổ phiếu MAC trong phiên giao dịch ngày 28/10. Giao dịch này đã kéo tỷ lệ sở hữu của ông Trúc giảm từ 5,12% xuống còn 4,96%, tương đương lượng nắm giữ còn 2,4 triệu đơn vị. Việc tỷ lệ sở hữu rơi xuống dưới ngưỡng 5% khiến cá nhân này chính thức không còn tư cách cổ đông lớn tại công ty. Tạm tính theo giá đóng cửa 12.300 đồng mỗi cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 28/10, ước tính ông Trúc đã thu về 923 triệu đồng từ đợt thoái vốn này.

Doanh thu tăng trưởng mạnh, lợi nhuận chịu áp lực từ hụt thu tài chính

Những biến động về mặt nhân sự và cổ đông diễn ra khi bức tranh tài chính quý III năm 2026 của Tập đoàn Macstar cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Báo cáo tài chính cho thấy doanh thu thuần trong quý III đạt 127 tỷ đồng, đánh dấu mức tăng trưởng 76% so với cùng kỳ năm trước. Sự khởi sắc của doanh thu kết hợp với hiệu quả kiểm soát giá vốn đã giúp lợi nhuận gộp đạt 28 tỷ đồng, cao gấp 5 lần so với thành quả của quý III năm 2025.

Dù hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng trưởng mạnh mẽ, lợi nhuận ròng của doanh nghiệp lại phải chịu sức ép lớn từ sự sa sút của mảng tài chính. Doanh thu hoạt động tài chính trong quý III chỉ đạt 3,3 tỷ đồng, sụt giảm tới 93% so với cùng kỳ. Ban lãnh đạo công ty lý giải sự chênh lệch lớn này xuất phát từ việc quý III năm ngoái công ty đã ghi nhận một khoản lãi đột biến từ việc chuyển nhượng chứng khoán kinh doanh, trong khi năm nay nguồn thu này không còn phát sinh. Do hụt mất nguồn thu tài chính, lãi ròng quý III năm 2026 của công ty lùi về mức 17 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Dù quý III đi lùi, kết quả tích lũy 9 tháng đầu năm vẫn giữ được đà tăng trưởng dương với doanh thu thuần đạt 360 tỷ đồng, tăng 114% và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 64 tỷ đồng, tăng 52% so với 9 tháng năm 2025.

Xét về cơ cấu tài sản, tổng tài sản của Tập đoàn Macstar tính đến cuối quý III ghi nhận 1.151 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với thời điểm đầu năm. Bảng cân đối kế toán thể hiện rõ xu hướng dịch chuyển dòng tiền khi lượng tiền và tương đương tiền giảm mạnh 84%, lùi về mức 74 tỷ đồng. Nguồn tiền này đã được dịch chuyển sang các kênh đầu tư tài chính ngắn hạn. Cụ thể, khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn tăng tới 87% so với đầu năm, đạt 570 tỷ đồng và chiếm gần một nửa tổng tài sản. Trong số này bao gồm 443 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn và 136 tỷ đồng phân bổ vào chứng khoán kinh doanh. Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp giảm 23% về mức 191 tỷ đồng. Cơ cấu nợ vay có sự điều chỉnh khi nợ vay tài chính ngắn hạn giảm 63% xuống còn 41 tỷ đồng, trong khi nợ vay dài hạn lại nhích nhẹ 42% lên mức 54 tỷ đồng.