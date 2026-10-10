Tập đoàn lớn Thuỵ Sĩ muốn mở rộng đầu tư cảng biển, logistics tại Việt Nam

Chiều 9/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp ông Soren Toft, Tổng Giám đốc Tập đoàn MSC (Thụy Sĩ), trao đổi về định hướng mở rộng hợp tác đầu tư trong lĩnh vực cảng biển, vận tải và logistics tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao việc MSC mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là các dự án hợp tác với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) tại Hải Phòng và Cần Giờ, TP.HCM. Thông qua mạng lưới vận tải toàn cầu, MSC đang góp phần kết nối hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam với các thị trường quốc tế.

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao việc MSC mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, Việt Nam có hơn 3.200 km bờ biển, cùng hệ thống cảng biển nước sâu đang tiếp tục được đầu tư theo quy hoạch. Trong 9 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt khoảng 888 tỷ USD. Nếu duy trì đà tăng trưởng, con số cả năm có thể đạt 1.200 tỷ USD.

Cùng với mục tiêu đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới. Việc mở rộng các khu công nghiệp, khu kinh tế và hoạt động sản xuất được kỳ vọng tiếp tục thúc đẩy nhu cầu vận tải hàng hóa, đặc biệt là vận tải biển.

Phát triển cảng biển thông minh, nâng cao năng lực logistics

Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng, Việt Nam đang tập trung đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối giữa các phương thức vận tải. Một trong những định hướng được đặt ra là phát triển cảng biển thông minh, tiến tới mô hình cảng không đèn, với mức độ tự động hóa cao trong hoạt động bốc dỡ và vận chuyển hàng hóa.

Theo định hướng này, việc ứng dụng công nghệ và tự động hóa được kỳ vọng giúp nâng cao năng suất khai thác cảng, rút ngắn thời gian xử lý hàng hóa và giảm chi phí logistics. Đây cũng là những yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống cảng biển Việt Nam trong mạng lưới vận tải quốc tế.

Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng những định hướng phát triển trên mở ra cơ hội để MSC tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực cảng biển và logistics.

Về phía doanh nghiệp, ông Soren Toft bày tỏ ấn tượng trước tốc độ phát triển kinh tế và tầm nhìn dài hạn của Việt Nam. Theo lãnh đạo MSC, định hướng phát triển rõ ràng tạo niềm tin cho nhà đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực cảng biển và logistics, nơi đòi hỏi nguồn vốn lớn cùng thời gian đầu tư, khai thác kéo dài hàng chục năm.

Giới thiệu về hoạt động của tập đoàn, ông Soren Toft cho biết MSC hiện là hãng vận tải container hàng đầu thế giới, chiếm khoảng 22% thị phần toàn cầu, với đội tàu hơn 1.000 chiếc. Bên cạnh vận tải biển, tập đoàn còn đầu tư, khai thác cảng biển và cung cấp dịch vụ logistics, vận tải đường bộ, đường sắt và hàng không.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác với VIMC, lãnh đạo MSC khẳng định Việt Nam là thị trường quan trọng trong chiến lược phát triển của tập đoàn. MSC mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa trong khu vực.

MSC quan tâm dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

Tại khu vực Hải Phòng, MSC mong muốn nâng cao năng lực khai thác các cảng hiện có, tăng khả năng tiếp nhận tàu container cỡ lớn. Tập đoàn cũng quan tâm phát triển hệ thống cảng cạn, dịch vụ logistics và hạ tầng kết nối với các trung tâm sản xuất trong khu vực.

Ở phía Nam, dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ là một trong những lĩnh vực được MSC đặc biệt quan tâm. Tập đoàn hướng tới xây dựng trung tâm trung chuyển container quy mô lớn, kết nối với mạng lưới vận tải toàn cầu của mình.

Theo lãnh đạo MSC, để khai thác hiệu quả hệ thống cảng biển, cần phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối và luồng hàng hải, tạo điều kiện cho tàu container trọng tải lớn ra vào cảng. Đây là những yếu tố có ý nghĩa đối với khả năng tiếp nhận hàng hóa, tổ chức vận tải và nâng cao hiệu quả khai thác cảng.

Ngoài Hải Phòng và Cần Giờ, MSC mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực vận tải đường sắt, cảng cạn và các dự án cảng biển tại miền Trung. Tập đoàn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực và năng lực quản lý, vận hành để cùng các đối tác Việt Nam triển khai những dự án hợp tác mới.

Hoan nghênh các đề xuất của MSC, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết Việt Nam đang triển khai quy hoạch phát triển hệ thống giao thông và cảng biển với tầm nhìn dài hạn. Trọng tâm là phát triển đồng bộ các phương thức vận tải, nâng cao năng lực tiếp nhận tàu lớn và tăng cường kết nối cảng biển với các trung tâm kinh tế, sản xuất.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị MSC tiếp tục phát huy hiệu quả hợp tác với VIMC, đồng thời nghiên cứu mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực xây dựng, khai thác cảng biển, công nghiệp đóng tàu, vận tải và logistics, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển của Việt Nam.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh chủ trương xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thuận lợi và có sức cạnh tranh. Những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp sẽ được các bộ, ngành, địa phương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; các vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Đối với VIMC, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị doanh nghiệp tăng cường phối hợp với MSC, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai, phấn đấu đưa các dự án hợp tác trở thành những mô hình thành công, góp phần phát triển ngành hàng hải Việt Nam.