Các đại biểu trong nghi thứ ra mắt FERCAM Vietnam

FERCAM Việt Nam ra mắt tại TPHCM, đưa mạng lưới chi nhánh của tập đoàn tại 23 quốc gia đến với doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nước.

TNHH FERCAM Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 21-7-2026, trụ sở đặt tại tầng 4, số 84 Bạch Đằng, phường Tân Sơn Hòa, TPHCM. Ông Hannes Baumgartner giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Nguyễn Tất Thắng (Victor Nguyễn) giữ chức Tổng giám đốc.

Tại châu Á, FERCAM đã có mặt ở Ấn Độ và Nhật Bản; Việt Nam là bước mở rộng tiếp theo của tập đoàn tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Công ty phục vụ doanh nghiệp sản xuất trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có hàng hóa đi và đến châu Âu.

“Việc chính thức hiện diện tại Việt Nam là cột mốc chiến lược của FERCAM tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, kết hợp bề dày hơn 75 năm kinh nghiệm vận tải quốc tế từ châu Âu với sự am hiểu sâu sắc thị trường bản địa. Chúng tôi hướng tới việc thiết lập chuẩn mực vận hành chuẩn quốc tế, an toàn và bền vững, trở thành cánh tay nối dài đáng tin cậy giúp cộng đồng doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam vươn xa”, ông Nguyễn Tất Thắng chia sẻ.

Tại châu Âu, FERCAM có chi nhánh riêng ở Ý, Đức, Áo, Pháp, Tây Ban Nha, Ba Lan và nhiều quốc gia khác, cùng mạng lưới vận tải đường bộ và đa phương thức. Khi có pháp nhân tại Việt Nam, FERCAM làm được dịch vụ “từ cửa đến cửa” (door-to-door): nhận hàng tại nhà máy ở Việt Nam, vận chuyển quốc tế bằng đường biển hoặc đường hàng không, rồi giao đến kho người nhận ở châu Âu.

Trong giai đoạn đầu, FERCAM Việt Nam tập trung vào giao nhận vận tải quốc tế bằng đường biển (FCL/LCL) và đường hàng không, trước hết trên tuyến Việt Nam - châu Âu.