Tập đoàn Kosy (KOS): Chủ tịch bị bán giải chấp, người nhà đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu

Lãnh đạo cấp cao bị ép bán, người có liên quan gom hàng triệu cổ phiếu

Công ty Cổ phần Kosy (mã chứng khoán: KOS) vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ đối với ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Dữ liệu cho thấy ông Nguyễn Việt Cường đã bị các công ty chứng khoán bán giải chấp 560.854 cổ phiếu trong khoảng thời gian từ ngày 7/10/2026 đến 13/10/2026. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu do vị Chủ tịch nắm giữ giảm từ gần 72,4 triệu đơn vị xuống còn hơn 71,8 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu hạ từ 33,43% xuống 33,17% vốn điều lệ. Trước đó vài ngày, từ 30/9/2026 đến 6/10/2026, tài khoản của ông Cường cũng bị bán giải chấp 810 cổ phiếu trên sàn theo phương thức khớp lệnh.

Ở chiều giao dịch ngược lại, bà Hoàng Thị Yến, em dâu của ông Nguyễn Việt Cường, vừa thông báo đăng ký mua vào 8 triệu cổ phiếu để gia tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 15/10/2026 đến ngày 13/11/2026 thông qua phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Nếu hoàn tất mua vào, bà Yến sẽ nâng khối lượng nắm giữ từ 32.130 đơn vị tương đương tỷ lệ 0,01% lên hơn 8,03 triệu đơn vị tương ứng tỷ lệ 3,71%. Bà Yến đồng thời là em dâu của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Tổng giám đốc phụ trách khu vực Tây Bắc của doanh nghiệp này.

Giải trình chuỗi giảm sàn và khẳng định nội tại kinh doanh ổn định

Các giao dịch của ban lãnh đạo và người có liên quan diễn ra cùng thời điểm cổ phiếu trên sàn ghi nhận chuỗi sụt giảm mạnh về thị giá. Doanh nghiệp vừa gửi văn bản giải trình chính thức lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM về việc cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ ngày 5/10/2026 đến ngày 9/10/2026. Ban lãnh đạo công ty đánh giá diễn biến tiêu cực này một phần xuất phát từ đà giảm chung của thị trường, tạo tâm lý e ngại cho giới đầu tư. Quan trọng hơn, việc các công ty chứng khoán đồng loạt điều chỉnh giảm tỷ trọng cấp vốn vay ký quỹ đối với cổ phiếu của công ty và tiến hành bán giải chấp đã kích hoạt làn sóng bán tháo, gây sức ép lớn lên thanh khoản.

Về hoạt động kinh doanh cốt lõi, ban điều hành khẳng định các lĩnh vực đầu tư, phát triển dự án bất động sản và năng lượng tái tạo vẫn đang bám sát kế hoạch đề ra. Hiện tại, không có bất kỳ biến động tiêu cực nào từ nội tại doanh nghiệp ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trên sàn. Đáng chú ý, đây là lần thứ hai trong tháng công ty phải lên tiếng giải trình, sau chuỗi 5 phiên giảm sàn liên tiếp trước đó từ ngày 28/9/2026 đến ngày 2/10/2026 với nguyên nhân tương tự. Doanh nghiệp cam kết tiếp tục thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ công bố thông tin minh bạch đến cổ đông theo đúng quy định pháp luật.