Tập đoàn Kosy (KOS) bán đứt thủy điện Nậm Pạc giữa chuỗi giảm sàn 12 phiên liên tiếp

Cổ phiếu bốc hơi 57% giá trị và áp lực bán giải chấp lãnh đạo

Sáng ngày 6/10/2026, cổ phiếu KOS tiếp tục giảm hết biên độ xuống mức 12.750 đồng một đơn vị, đánh dấu phiên giảm sàn thứ 12 liên tiếp trên sàn chứng khoán. Nếu so sánh với mức giá đóng cửa 30.050 đồng trước đợt lao dốc, thị giá KOS đã bốc hơi hơn 57%. Áp lực bán tháo duy trì ở mức rất lớn khi chỉ có khoảng 70.000 cổ phiếu được khớp lệnh trong phiên sáng, trong khi lượng dư bán tại mức giá sàn vượt mức 34,3 triệu đơn vị.

Giải trình về chuỗi lao dốc kéo dài, ban lãnh đạo Kosy cho biết thị trường chứng khoán đang giao dịch thận trọng và thanh khoản suy giảm. Một số công ty chứng khoán đã hạ tỷ lệ cấp margin đối với mã KOS và tiến hành bán giải chấp, trực tiếp làm tăng đột biến lượng cung cổ phiếu trên hệ thống. Doanh nghiệp khẳng định các hoạt động kinh doanh bất động sản và năng lượng tái tạo vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, hoàn toàn không có biến động bất thường từ nội tại tác động đến giá cổ phiếu.

Tuy nhiên, lực bán giải chấp đã lan rộng tới tài khoản của các lãnh đạo cấp cao. Ngày 5/10, Chứng khoán Capital đặt lệnh bán 565.000 cổ phiếu KOS của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Thị Hằng và 590.000 cổ phiếu của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Phương Thảo nhưng cả hai lệnh đều không có đối ứng khớp lệnh. Tổ chức có liên quan đến Chủ tịch Nguyễn Việt Cường là Công ty Cổ phần Đầu tư Leo Regulus cũng bị ép bán 4.500 cổ phiếu trong giai đoạn từ 28/09 đến 02/10.

Hoàn tất thoái vốn Nậm Pạc và kế hoạch cơ cấu mảng năng lượng

Giữa đợt biến động mạnh của cổ phiếu, Hội đồng quản trị Kosy công bố hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện. Sau giao dịch, tổ chức sở hữu hai nhà máy Nậm Pạc 1 và 2 chính thức không còn là công ty con của Kosy. Thương vụ này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua trước đó với tỷ lệ chuyển nhượng 98% vốn, tương đương 34,3 triệu cổ phiếu. Mức giá bán tối thiểu được phê duyệt là 10.000 đồng một cổ phiếu, tương ứng giá trị thu về ít nhất 343 tỷ đồng.

Dự án thủy điện Nậm Pạc 1 và 2 tại Lai Châu có tổng công suất 34 MW với vốn đầu tư ban đầu hơn 1.100 tỷ đồng, được Kosy thâu tóm vào cuối năm 2021. Quyết định bán dự án này diễn ra sau gần 5 năm doanh nghiệp nắm quyền kiểm soát. Dù đóng góp chưa đến 10% doanh thu hợp nhất trong năm 2025, mảng thủy điện lại tạo ra hơn 61 tỷ đồng lợi nhuận gộp, chiếm khoảng 35% tổng biên lãi gộp toàn công ty. Việc thoái vốn dự kiến mang lại dòng tiền lớn để bổ sung nguồn lực kinh doanh, nhưng mức lãi lỗ thực tế từ thương vụ chưa thể xác định do giá bán chính thức chưa được công bố.

Việc rời khỏi cụm Nậm Pạc nằm trong kế hoạch cơ cấu lại danh mục đầu tư năng lượng của doanh nghiệp. Kosy hiện cũng đang tìm đối tác để bán tiếp 19,8% vốn tại Công ty Cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu. Về hoạt động kinh doanh tổng thể, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, công ty ghi nhận 722 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 15,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 9% và 120% so với cùng kỳ. Dù lợi nhuận tăng trưởng mạnh, kết quả này mới chỉ giúp doanh nghiệp hoàn thành gần 13% mục tiêu lợi nhuận 120 tỷ đồng của cả năm 2026.