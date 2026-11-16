Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành ủng hộ Quỹ “An sinh xã hội” xã Yên Từ 500 triệu đồng

Ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành trao tiền ủng hộ Quỹ an sinh xã hội xã Yên Từ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành; đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Trong những năm qua, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công và các đối tượng yếu thế luôn được xã Yên Từ xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Nhằm chung tay giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, xã Yên Từ đã phát động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và “An sinh xã hội”, thời gian phát động từ ngày 01/7/2026. Sau thời gian phát động, đến ngày 30/10/2026 đã tiếp nhận hơn 1,4 tỷ đồng ủng hộ Quỹ.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt, dịp này, Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành đã trao tặng Quỹ “An sinh xã hội” của xã với số tiền 500 triệu đồng. Đây là sự hỗ trợ ý nghĩa, thể hiện tình cảm, sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của cá nhân ông Nguyễn Xuân Thành cùng Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành đối với công tác an sinh xã hội của địa phương.

Tại hội nghị, lãnh đạo xã Yên Từ đã tiếp nhận biển tượng trưng hỗ trợ Quỹ của Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và lãnh đạo xã trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Mai Thị Hiền, thôn Liên Phương, xã Yên Từ.

Nhân dịp này, Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành đã hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình bà Mai Thị Hiền ở thôn Liên Phương với số tiền 100 triệu đồng. Bà Hiền có hoàn cảnh khó khăn ở cùng mẹ già tuổi cao, sức khoẻ yếu. Mọi sinh hoạt chi tiêu đều trông vào tiền trợ cấp xã hội mỗi tháng hơn 1 triệu đồng, ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp nhưng không có điều kiện sửa chữa, xây mới. Việc hỗ trợ xây nhà giúp gia đình bà Hiền được ở trong ngôi nhà mới khang trang, sớm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.