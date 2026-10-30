Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành ủng hộ Quỹ “An sinh xã hội” xã Lai Thành 500 triệu đồng

Ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành trao biển ủng hộ Quỹ “An sinh xã hội” xã Lai Thành năm 2026.

Dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã; ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành; đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Lai Thành luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhằm tiếp tục quan tâm chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, xã đã thành lập Ban vận động Quỹ “An sinh xã hội” năm 2026 và phát động xây dựng Quỹ, thời gian phát động từ ngày 15/7/2026.

Sau thời gian triển khai, đến nay, Ban vận động Quỹ đã tiếp nhận hơn 1 tỷ đồng ủng hộ, trong đó Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Vũ Ninh ủng hộ 10 triệu đồng; Trường Mầm non Lai Thành ủng hộ hơn 43 triệu đồng; Trường Tiểu học Lai Thành ủng hộ hơn 44 triệu đồng; Trường THPT Kim Sơn C ủng hộ gần 18 triệu đồng; cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã ủng hộ 36,5 triệu đồng…

Đặc biệt, dịp này, Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành đã trao tặng Quỹ “An sinh xã hội” của xã với số tiền 500 triệu đồng. Đây là sự hỗ trợ ý nghĩa, thể hiện tình cảm, sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của cá nhân ông Nguyễn Xuân Thành cùng Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành đối với công tác an sinh xã hội của địa phương.

Tại hội nghị, lãnh đạo xã Lai Thành đã tiếp nhận biển tượng trưng hỗ trợ Quỹ của Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành.

Đảng ủy, chính quyền xã Lai Thành cam kết việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đúng quy định, đúng mục đích, bảo đảm công khai, minh bạch, thiết thực và hiệu quả; phát huy tốt nhất giá trị của nguồn hỗ trợ đến đúng đối tượng cần giúp đỡ, góp phần cải thiện đời sống Nhân dân và thực hiện tốt hơn chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.