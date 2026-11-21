Lãnh đạo xã Định Hoá tiếp nhận biển tượng trưng hỗ trợ Quỹ “An sinh xã hội” của Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành.

Dự hội nghị có lãnh đạo xã Định Hoá; ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành; đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, những năm qua, công tác chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được các cấp, các ngành xã Định Hoá quan tâm, nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Năm 2026, tổng số tiền vận động Quỹ “An sinh xã hội” xã Định Hóa đạt hơn 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trên địa bàn xã hiện vẫn còn nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ lâu dài.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Góp phần giúp địa phương thực hiện tốt hơn nữa mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau, Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành đã trao tặng Quỹ “An sinh xã hội” xã Định Hoá số tiền 500 triệu đồng.

Đây là sự hỗ trợ ý nghĩa, thể hiện tình cảm, sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của cá nhân ông Nguyễn Xuân Thành cùng Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành với công tác an sinh xã hội địa phương.

Lãnh đạo xã Định Hoá tặng hoa cảm ơn ông Nguyễn Xuân Thành.

Tại hội nghị, lãnh đạo xã Định Hoá đã tiếp nhận biển tượng trưng hỗ trợ Quỹ của Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành.

Sự chung tay, ủng hộ kịp thời từ các cơ quan, đơn vị là nghĩa cử cao đẹp, góp phần giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn an cư, qua đó tạo thêm nguồn lực để xã Định Hoá sớm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát và bảo đảm an sinh xã hội.