Tập đoàn Khánh Vĩnh sẽ tổ chức “Giao lộ văn hóa” hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), Tập đoàn Khánh Vĩnh (KVG) sẽ tổ chức chuỗi sự kiện cộng đồng “Giao lộ văn hóa” trong 2 ngày 21 và 22-11 tại tuyến phố đi bộ ở đường số 16, Khu đô thị Mỹ Gia (phường Nam Nha Trang).

“Giao lộ văn hóa” được xây dựng như một điểm hẹn văn hóa mở. Đây là dịp để cư dân Khu đô thị Mỹ Gia, người dân địa phương và du khách thưởng lãm, trải nghiệm các giá trị nghệ thuật truyền thống.

Chương trình "Giao lộ văn hóa" tại Khu đô thị Mỹ Gia hứa hẹn đem đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho người dân địa phương và du khách.

Điểm nhấn của sự kiện là chương trình nghệ thuật “Sắc màu Việt Nam”, diễn ra từ 19 giờ đến 21 giờ 30 ngày 21-11. Đêm diễn là hành trình văn hóa kết nối tinh hoa hai miền Nam Trung Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ. Mở đầu là chặng “Âm vang cội nguồn”, giới thiệu nghệ thuật tuồng, múa Chăm và hò bả trạo của Khánh Hòa.

Tiếp đó, chặng “Gặp gỡ những sắc màu dân gian” đưa khán giả đến với văn hóa Bắc Bộ qua các trích đoạn chèo “Thị Mầu lên chùa”, “Hề chèo” và các bài hát xẩm. Chặng “Gắn kết và hòa quyện” là màn đối đáp giữa hát trống quân Bắc Bộ và hát bài chòi Nam Trung Bộ. Chặng cuối “Tiếp nối và sáng tạo” mang đến tiết mục Xẩm phối khí trên nền nhạc EDM và bản mashup “Tứ quý” và “Việt Nam tinh hoa”.

Qua 4 chặng, đêm diễn tái hiện một dòng chảy văn hóa liền mạch. Tham gia biểu diễn có các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa, các đoàn nghệ thuật dân gian và cán bộ, nhân viên của tập đoàn.

Cùng với chương trình nghệ thuật, trong 2 ngày diễn ra sự kiện, người dân và du khách còn được tham gia miễn phí nhiều hoạt động văn hóa phong phú, chia thành 4 nhóm: Tương tác cùng nghệ nhân và làng nghề; workshop thủ công và nghệ thuật dân gian; triển lãm và diễu hành trang phục Việt Nam; chợ quê và trò chơi dân gian.

Ở hoạt động “Tương tác cùng nghệ nhân và làng nghề”, khách được chiêm ngưỡng kỹ thuật chế tác và trò chuyện trực tiếp với các nghệ nhân đến từ 3 dòng gốm Bàu Trúc, Bát Tràng và Lư Cấm. Khách cũng có thể nặn tò he cùng nghệ nhân Đặng Văn Hậu, xin chữ thư pháp hoặc xem trình diễn dệt thổ cẩm của làng dệt Mỹ Nghiệp. Tại khu workshop, người tham gia được tự tay in tranh Đông Hồ, tô vẽ mặt nạ giấy bồi, làm chuồn chuồn tre. Khách ưa thích nghệ thuật diễn xướng có thể khoác lên mình trang phục tuồng, chèo, hát xẩm và hóa thân vào các vai diễn ngay trên sân khấu.

Tại không gian triển lãm, khách được thưởng lãm tranh chủ đề “Nha Trang xưa” của hai họa sĩ Lê Duy và Lê Trí. Khách cũng có thể mặc cổ phục Việt qua các thời kỳ và tham gia đoàn diễu hành. Khu chợ quê sẽ là điểm hẹn để khách khám phá ẩm thực địa phương. Đây cũng là nơi khách “mua tấm vé trở về tuổi thơ” với các trò chơi dân gian như: Nhảy sạp, kéo co, ném còn, nhảy bao bố, ô ăn quan.

Theo đại diện Tập đoàn Khánh Vĩnh, việc tổ chức “Giao lộ văn hóa” nhằm đưa di sản thoát khỏi khuôn khổ bảo tồn tĩnh để thực sự “sống” trong nhịp thở cộng đồng. Sự kiện cũng góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cư dân Khu đô thị Mỹ Gia. Đồng thời, đây là dịp quảng bá hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa giàu bản sắc, năng động đến du khách gần xa.