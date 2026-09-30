Tập đoàn Intel - VnEconomy trao đổi hợp tác truyền thông, AI và hạ tầng

Ông Đào Quang Bính, Tổng Giám đốc, Tổng Thư ký tòa soạn Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy cho biết, hiện đang phát triển hệ sinh thái sản phẩm số và định hướng ứng dụng AI trong hoạt động báo chí, quản trị dữ liệu và khai thác tri thức kinh tế. Đây là một trong những hướng đi được VnEconomy triển khai nhằm kết hợp nền tảng tri thức kinh tế tích lũy trong nhiều năm với công nghệ AI, hướng tới nâng cao năng lực khai thác và phổ biến thông tin kinh tế trong môi trường số.

Ba sản phẩm chính gồm: Asko Meet, phục vụ phiên âm, dịch thuật, nhận diện người nói và tổng hợp nội dung cuộc họp; Asko Smart, chatbot có khả năng khai thác tri thức nội bộ và thực hiện các nhiều nghiệp vụ bằng các câu lệnh đơn giản; và đặc biệt là Asko CMS, nền tảng quản trị nội dung tích hợp các năng lực AI trong quy trình sản xuất và xuất bản nội dung.

Tổng Giám đốc Intel khu vực Đông Nam Á, Úc & New Zealand - ông George Chacko bày tỏ sự ấn tượng khi VnEconomy không chỉ dừng lại ở việc cung cấp quyền truy cập các công cụ AI cho nhân viên như nhiều tổ chức khác, mà còn có hướng đi khác biệt khi phát triển và tích hợp AI trực tiếp vào hoạt động cốt lõi, đưa công nghệ này trở thành một phần tự nhiên trong quy trình nghiệp vụ. Theo ông, đây là khác biệt quan trọng giữa việc thử nghiệm AI và xây dựng năng lực AI thực sự bên trong doanh nghiệp.

Từ góc độ hạ tầng, đại diện Intel cho biết có thể phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy để tối ưu chi phí triển khai AI, tận dụng hiệu quả hạ tầng hiện có và xây dựng lộ trình công nghệ tiếp theo. Hai bên cũng trao đổi về khả năng đưa các ứng dụng AI của VnEconomy lên thiết bị biên, đặc biệt với những tác vụ như ghi chú, phiên dịch và xử lý giọng nói.