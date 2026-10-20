Tập đoàn HSV Việt Nam (HSV) báo lãi quý 3 bứt phá gấp 2,5 lần, nợ phải trả tăng vọt

Lợi nhuận bứt phá nhờ kiểm soát tốt giá vốn và chi phí

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam (mã chứng khoán HSV) ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 576 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng này xuất phát từ việc mở rộng hoạt động kinh doanh, gia tăng giá trị đơn hàng và khối lượng hàng hóa, đồng thời khai thác tốt các cơ hội kinh doanh mới. Đi cùng với đó, giá vốn hàng bán được kiểm soát ở mức hơn 565 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 50%. Việc tốc độ tăng của giá vốn chậm hơn doanh thu đã giúp lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 10 tỷ đồng, tăng 65%. Biên lợi nhuận gộp theo đó được cải thiện tích cực từ 1,72% lên 1,89%.

Hoạt động tài chính trong quý 3 ghi nhận doanh thu gần 2,2 tỷ đồng, tăng 23%. Tuy nhiên, chi phí tài chính lại phình to lên hơn 7,4 tỷ đồng, tăng 59%, chủ yếu do gánh nặng chi phí lãi vay. Để bù đắp, công ty đã quyết liệt tiết giảm chi phí bán hàng xuống mức gần 88 triệu đồng, giảm mạnh 73%. Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 27%, chạm mức gần 2,8 tỷ đồng. Tổng hợp các yếu tố, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 2,8 tỷ đồng, cao gấp hơn 2,3 lần cùng kỳ.

Nhờ hiệu quả trong việc quản lý các khoản thu chi, Tập đoàn HSV Việt Nam báo lãi sau thuế quý 3 đạt hơn 2,2 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần so với kết quả thực hiện của quý 3 năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu bán hàng hóa ghi nhận mức hơn 1.503 tỷ đồng, tăng 32%. Lợi nhuận gộp đạt gần 30 tỷ đồng, tăng mạnh 74%. Kết quả, lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đạt gần 6,8 tỷ đồng, tăng 73%. So với mục tiêu năm 2026 là 2.000 tỷ đồng tổng doanh thu và 13 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, doanh nghiệp đã thực hiện được hơn 75% chỉ tiêu doanh thu và 52% kế hoạch lợi nhuận.

Quy mô tài sản phình to, nợ phải trả gia tăng mạnh

Cùng với sự tăng trưởng về kết quả kinh doanh, bức tranh tài chính của Tập đoàn HSV Việt Nam cũng ghi nhận sự phình to nhanh chóng về quy mô. Tính đến thời điểm cuối quý 3 năm 2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 784 tỷ đồng, tăng gần 41% so với số liệu đầu năm. Sự gia tăng này chủ yếu đến từ các khoản phải thu ngắn hạn khi ghi nhận mức hơn 383 tỷ đồng, tăng gần 49%. Đáng chú ý trong khoản mục này là sự phát sinh thêm khoản phải thu trị giá hơn 26 tỷ đồng từ Công ty Cổ phần Thép Sài Gòn.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của công ty ghi nhận mức gần 450 tỷ đồng, tăng gần 13% so với đầu năm. Áp lực nợ gia tăng phần lớn do phát sinh khoản phải trả người bán ngắn hạn lên mức hơn 20 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần. Chi tiết khoản mục này bao gồm các khoản phát sinh từ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thép Đại Việt với hơn 9,2 tỷ đồng và Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Tổng hợp Khôi Nguyên với hơn 5 tỷ đồng.

Một điểm đáng lưu ý khác trên bảng cân đối kế toán là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng vọt lên gần 29 tỷ đồng, cao gấp 7,3 lần so với đầu kỳ. Phần lớn sự gia tăng này đến từ khoản phát sinh hơn 19 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Thương mại Hiệp Hương. Ở phần vốn chủ sở hữu, doanh nghiệp ghi nhận mức hơn 334 tỷ đồng, tăng 88% so với thời điểm đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đang tích lũy ở mức gần 7 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 75%.