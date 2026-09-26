Tập đoàn Hoa Sen (HSG) sáp nhập hàng loạt công ty con quản lý khối tài sản nghìn tỷ

Sáp nhập các công ty thành viên tại khu vực miền Bắc và miền Trung

Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán HSG, sàn HOSE) vừa thông qua quyết định tái cấu trúc toàn diện mô hình hoạt động. Trọng tâm của đợt cải tổ này là việc sáp nhập các đơn vị thành viên do tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ để tối ưu hóa công tác quản trị doanh nghiệp.

Theo phương án được phê duyệt, Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam và Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen Yên Bái sẽ được sáp nhập vào Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An. Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, pháp nhân Hoa Sen Nghệ An sẽ đăng ký hoạt động bao gồm hai chi nhánh trực thuộc là Nhà máy Vật liệu xây dựng Hoa Sen Yên Bái và chi nhánh nhà máy Hoa Sen Hà Nam.

Dữ liệu tài chính tính đến ngày 30/6/2026 cho thấy quy mô dòng vốn mà tập đoàn mẹ đã rót vào các đơn vị này rất lớn. Cụ thể, Tập đoàn Hoa Sen đã đầu tư 200 tỷ đồng vào pháp nhân tại Hà Nam, 604 tỷ đồng vào pháp nhân tại Yên Bái và 1.100 tỷ đồng vào đơn vị tại Nghệ An.

Cấu trúc lại cụm nhà máy Bình Định và bức tranh kinh doanh chín tháng

Cùng với việc sắp xếp khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ, Tập đoàn Hoa Sen cũng tiến hành thu gọn các đơn vị tại khu vực duyên hải miền Trung. Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định sẽ được sáp nhập vào Công ty TNHH MTV Nhơn Hội Bình Định. Quá trình sáp nhập hoàn tất sẽ chuyển đổi pháp nhân Hoa Sen Bình Định thành chi nhánh nhà máy thép trực thuộc.

Tính đến thời điểm cuối tháng 6/2026, tập đoàn mẹ đã ghi nhận khoản đầu tư 105 tỷ đồng vào pháp nhân Hoa Sen Bình Định. Đối với Công ty TNHH MTV Nhơn Hội Bình Định, giá trị vốn đầu tư được ghi nhận ở mức 770 tỷ đồng. Việc thu gọn đầu mối quản lý được kỳ vọng sẽ tiết giảm chi phí vận hành cho cụm nhà máy tại khu vực này.

Về bức tranh tài chính chung, lũy kế chín tháng đầu niên độ tài chính từ tháng 10/2025 đến tháng 6/2026, Tập đoàn Hoa Sen ghi nhận doanh thu đạt 27.351,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt mức 568,09 tỷ đồng. Điểm sáng trong kỳ báo cáo là biên lợi nhuận gộp đã được cải thiện tích cực từ mức 12,4% lên 12,9%.