Tập đoàn Hoa Sen (HSG): Doanh thu vượt 37.700 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức phương án lợi nhuận cao nhất

Bứt phá chỉ tiêu tài chính và tối ưu hóa mạng lưới kinh doanh

Theo báo cáo kết quả kinh doanh niên độ tài chính 2025 đến 2026 tính từ ngày 01/10/2025 đến ngày 30/9/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán HSG) ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 37.736 tỷ đồng. Kết quả này giúp công ty hoàn thành 102% kế hoạch đề ra. Điểm sáng lớn nhất là lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 623 tỷ đồng, chính thức hoàn thành 104% kế hoạch lợi nhuận theo phương án cao nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Về mặt sản lượng, tập đoàn đạt 1.794.500 tấn, tương đương 97% chỉ tiêu sản xuất.

Tính riêng trong quý IV của niên độ tài chính, doanh thu của công ty đạt 10.543 tỷ đồng và mang về hơn 55 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tại thời điểm ngày 30/9/2026, giá trị sổ sách của cổ phiếu HSG đạt khoảng 14.735 đồng mỗi cổ phiếu, củng cố thêm nền tảng tài chính vững chắc cho doanh nghiệp.

Những con số tài chính khả quan này xuất phát từ năng lực điều hành và khả năng cân đối linh hoạt giữa thị trường nội địa với xuất khẩu. Tập đoàn hiện đang sở hữu hệ thống 9 nhà máy sản xuất cùng hơn 400 chi nhánh và cửa hàng trên toàn quốc. Mạng lưới phân phối rộng khắp giúp doanh nghiệp củng cố vững chắc thị phần trong nước. Ở mảng quốc tế, công ty tiếp tục duy trì và mở rộng hoạt động kinh doanh tại 100 quốc gia cùng các vùng lãnh thổ. Sự đa dạng hóa thị trường và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm đã tạo ra sức bật lớn cho hiệu quả kinh doanh chung.

Khẳng định năng lực vượt khó và chiến lược tái cấu trúc mảng bán lẻ

Thành quả vượt kế hoạch của Tập đoàn Hoa Sen mang nhiều ý nghĩa tích cực khi thị trường thép trong niên độ tài chính 2025 đến 2026 liên tục đối mặt với những thử thách khắc nghiệt. Tại thị trường nội địa, dù nhu cầu vật liệu xây dựng có tín hiệu khởi sắc nhờ hoạt động đầu tư công và phát triển hạ tầng, các doanh nghiệp vẫn phải chịu áp lực cạnh tranh rất lớn từ tình trạng dư thừa nguồn cung. Các yếu tố như giá nguyên nhiên vật liệu và lãi suất neo ở mức cao cũng tạo thêm gánh nặng cho hoạt động sản xuất. Trên thị trường quốc tế, xu hướng bảo hộ thương mại và các biện pháp phòng vệ từ nhiều quốc gia làm gia tăng mức độ cạnh tranh gay gắt.

Bằng việc chủ động ứng phó với các khó khăn khách quan, công ty không chỉ bảo vệ được biên lợi nhuận mà còn tạo ra những bước ngoặt mới trong chiến lược phát triển dài hạn. Bên cạnh việc duy trì sức mạnh cốt lõi ở mảng sản xuất tôn thép truyền thống, doanh nghiệp đang dồn lực phát triển Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng và Nội thất Hoa Sen Home.

Điểm nhấn đặc biệt trong định hướng phát triển này là việc chính thức thành lập Công ty Cổ phần Hoa Sen Home vào tháng 01/2026. Quyết định thành lập pháp nhân mới đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình tái cấu trúc toàn diện và chuyên môn hóa hoạt động kinh doanh bán lẻ của tập đoàn. Chiến lược này được kỳ vọng sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới, đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm và củng cố vị thế dẫn đầu của doanh nghiệp trên thị trường vật liệu xây dựng Việt Nam.