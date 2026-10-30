Tập đoàn Hòa Phát nợ 100.000 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) ghi nhận gần 133.881 tỷ đồng nợ phải trả tại thời điểm cuối tháng 9, tăng khoảng 7.200 tỷ so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay và nợ thuê tài chính chiếm gần 79%.

Cụ thể, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính tại ngày 30/9 của tập đoàn này đạt gần 105.737 tỷ đồng, tăng hơn 13.500 tỷ, tương đương gần 15% so với đầu năm. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên dư nợ vay của doanh nghiệp do tỷ phú Trần Đình Long làm Chủ tịch HĐQT vượt ngưỡng 100.000 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nợ vay, các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt hơn 78.615 tỷ đồng, tăng gần 14.000 tỷ so với đầu năm. Ngược lại, dư nợ vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm nhẹ xuống khoảng 27.122 tỷ đồng.

Như vậy, nợ vay ngắn hạn hiện chiếm hơn 74% tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính của "vua thép".

Nợ vay Hòa Phát lần đầu chạm mốc 100.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa.

Quy mô nợ vay gia tăng cũng kéo theo chi phí lãi vay tăng mạnh. Riêng quý III, Hòa Phát ghi nhận chi phí lãi vay hơn 1.774 tỷ đồng, gấp khoảng 2,2 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, chi phí lãi vay của tập đoàn đạt hơn 4.627 tỷ đồng, tăng gần 146% so với cùng kỳ năm 2025. Bình quân mỗi ngày, doanh nghiệp phát sinh gần 17 tỷ đồng chi phí lãi vay.

Dù nợ vay tăng lên mức kỷ lục, quy mô vốn chủ sở hữu của Hòa Phát vẫn lớn hơn tổng dư nợ vay tài chính.

Vốn chủ sở hữu đạt hơn 149.568 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối năm ngoái. Ngoài ra, doanh nghiệp còn sở hữu hơn 46.273 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi, đem về hơn 700 tỷ đồng tiền lãi trong quý II, bù đắp chi phí đi vay. Tổng nguồn vốn ở mức 283.449 tỷ đồng, trong đó phần tài sản cố định chiếm gần một nửa.

Tuy nhiên, chi phí lãi vay đi lên không ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của Hòa Phát. Trong quý III, tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long đạt doanh thu 62.669 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tương tự các quý trước, doanh thu từ bán thép vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh thu của Hòa Phát, khoảng 96%. Trong kỳ, sản lượng bán hàng của công ty cải thiện 54% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 3,7 triệu tấn.

Trừ các chi phí, doanh nghiệp lãi trước thuế hơn 9.100 tỷ đồng, gấp gần hai lần so với năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng, tăng 106% so với quý III/2025.

Cũng theo thông tin từ Hòa Phát, dự án nhà máy sản xuất thép ray của công ty đã hoàn thành khoảng 80%, tính đến cuối quý III. Sản phẩm đầu tiên có thể ra lò vào quý I năm sau.