Tập đoàn Hòa Phát (HPG) rót gần 10.000 tỷ đồng vào Tương Lai Sông Hồng qua thương vụ hoán đổi cổ phần

Chi tiết giao dịch hoán đổi cổ phần trị giá gần 10.000 tỷ đồng

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán HPG niêm yết trên sàn HoSE) công bố ngày 1/10/2026 xác nhận việc hoàn tất mua 799,5 triệu cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng. Tính theo mệnh giá, tổng giá trị lô cổ phần này đạt 7.995 tỷ đồng. Điểm chú ý của giao dịch là khoản góp vốn được thực hiện bằng tài sản thay vì tiền mặt.

Cụ thể, Tập đoàn Hòa Phát sử dụng hơn 778,4 triệu cổ phần đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Hòa Phát để góp vốn thanh toán cho Tương Lai Sông Hồng. Mức giá trị số cổ phần dùng để góp vốn được xác định trên cơ sở 32.000 đồng một đơn vị theo kế hoạch đã được ban điều hành thông qua từ ngày 22/7/2026.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Tập đoàn Hòa Phát chính thức sở hữu 25,13% vốn điều lệ tại Tương Lai Sông Hồng với giá trị vốn góp ghi nhận trên sổ sách kế toán ở mức 9.915 tỷ đồng. Tập đoàn cũng quyết định cử Thành viên Hội đồng quản trị Hoàng Quang Việt làm người đại diện quản lý phần vốn góp quy mô lớn này.

Giao dịch hoán đổi mang lại sự thay đổi lớn trong cấu trúc bảng cân đối kế toán của Hòa Phát. Tỷ lệ sở hữu của tập đoàn tại Phát triển Bất động sản Hòa Phát giảm mạnh xuống còn 26,55%, tương ứng nắm giữ hơn 281,3 triệu cổ phần. Sự sụt giảm tỷ lệ này khiến Phát triển Bất động sản Hòa Phát chuyển trạng thái từ công ty con chịu sự kiểm soát chi phối thành công ty liên kết. Cùng lúc đó, việc sở hữu 25,13% vốn đưa Tương Lai Sông Hồng trở thành một công ty liên kết mới của tập đoàn thép.

Hồ sơ doanh nghiệp của Tương Lai Sông Hồng và loạt dự án đô thị quy mô lớn

Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng là một pháp nhân mới xuất hiện trên thị trường bất động sản, được thành lập vào tháng 11/2025 với mức vốn điều lệ ban đầu 1.500 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập bao gồm ông Trần Đăng Khoa nắm giữ 40% vốn, bà Lê Thị Minh Châu sở hữu 20%, ông Phạm Đức Anh sở hữu 15%, ông Trần Hữu Trung nắm 15% và ông Trần Hữu Pháp giữ 10% còn lại.

Chỉ trong một thời gian rất ngắn, doanh nghiệp này liên tục thực hiện các đợt tăng vốn cực lớn. Đầu tháng 2/2026, quy mô vốn điều lệ được nâng từ 1.500 tỷ đồng lên 9.200 tỷ đồng. Đến tháng 6/2026, con số này tiếp tục vọt lên 12.800 tỷ đồng và chạm mốc 39.450 tỷ đồng trong lần thay đổi đăng ký kinh doanh gần nhất. Người đứng đầu doanh nghiệp hiện nay là Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Đăng Khoa. Doanh nhân này được biết đến với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, một doanh nghiệp quy mô lớn thuộc hệ sinh thái THACO của tỷ phú Trần Bá Dương.

Với quy mô vốn điều lệ khổng lồ, Tương Lai Sông Hồng đang trực tiếp tham gia phát triển nhiều dự án đô thị trọng điểm tại khu vực Hà Nội. Nổi bật nhất là dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại khu vực Thư Lâm thuộc huyện Đông Anh. Dự án này có quy mô lên tới 696 hecta với tổng mức đầu tư hơn 60.500 tỷ đồng và đã chính thức được khởi công vào tháng 2/2026.

Bên cạnh đại dự án tại Đông Anh, doanh nghiệp cũng đang triển khai dự án Khu đô thị Đa mục tiêu tại phường Lĩnh Nam với diện tích khoảng 169,5 hecta và dự án Khu đô thị Định cư Lĩnh Nam quy mô 98 hecta. Cả hai dự án hạ tầng này đều được khởi công xây dựng vào ngày 11/8 vừa qua, đánh dấu quá trình triển khai quỹ đất rất lớn của doanh nghiệp ngay trước thời điểm ghi nhận dòng vốn đầu tư từ Tập đoàn Hòa Phát.