Tập đoàn Hapag-Lloyd thúc đẩy thương vụ mua hãng tàu ZIM của Israel

Tập đoàn vận tải biển Đức Hapag-Lloyd mới đây đã đưa ra đề xuất sửa đổi nhằm thúc đẩy thương vụ trị giá 4,2 tỷ USD mua hãng vận tải biển ZIM của Israel, trong bối cảnh kế hoạch này vấp phải sự phản đối từ giới chức Israel và người lao động do lo ngại ảnh hưởng tới an ninh quốc gia và khả năng duy trì hoạt động vận tải biển trong các tình huống khẩn cấp.

Đề xuất mới được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cùng một số chính trị gia phản đối việc bán ZIM cho doanh nghiệp nước ngoài. Trước đó, các quan chức Bộ Quốc phòng Israel kết luận rằng phương án ban đầu chưa bảo đảm đầy đủ lợi ích an ninh quốc gia, đặc biệt trong thời kỳ khẩn cấp. Người lao động ZIM cũng phản đối mạnh mẽ thương vụ.

Trong chuyến thăm Israel cuối tuần trước, Tổng giám đốc Hapag-Lloyd Rolf Habben Jansen cùng đối tác Israel là quỹ đầu tư tư nhân FIMI Opportunity Funds, do Ishay Davidi đứng đầu, đã trình Chính phủ Israel đề xuất mới mà họ cho là nhằm tăng cường “độc lập hàng hải, an ninh quốc gia và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng” Israel.

Theo Hapag-Lloyd, phương án sửa đổi bao gồm mở thêm tuyến vận tải biển trực tiếp tới khu vực Viễn Đông, tăng các cơ chế bảo đảm quyền kiểm soát và khả năng hoạt động độc lập của đội tàu ZIM Israel trong tình huống khẩn cấp, duy trì hoạt động quản lý tàu và đội ngũ chuyên môn tại Israel, đồng thời tăng các biện pháp bảo vệ người lao động.

Thương vụ được Hapag-Lloyd và FIMI công bố từ tháng 2. Theo phương án ban đầu, sau khi hoàn tất giao dịch, một công ty mới mang tên “New Zim” sẽ tiếp tục duy trì hoạt động vận tải hàng hóa đến và đi từ Israel, đáp ứng yêu cầu đối với doanh nghiệp từng thuộc sở hữu nhà nước này.

Chính phủ Israel hiện nắm một cổ phần đặc biệt, thường được gọi là “cổ phần vàng”, cho phép Nhà nước yêu cầu ZIM duy trì sự hiện diện tại Israel và bảo đảm một số lượng tàu nhất định thuộc sở hữu của Israel. Theo phương án ban đầu, New Zim sẽ tiếp nhận cổ phần này và vận hành khoảng 12-16 tàu, chủ yếu phục vụ các tuyến xuyên Đại Tây Dương và Địa Trung Hải. Phương án mới bổ sung tuyến trực tiếp hàng tuần tới Viễn Đông.

Tuy nhiên, phần lớn hoạt động sinh lời của ZIM, trong đó có các tuyến giữa Đông Á và châu Mỹ, sẽ do Hapag-Lloyd kiểm soát. Cổ đông của tập đoàn Đức có công ty thuộc Quỹ Đầu tư quốc gia Qatar nắm 12,3% và Quỹ Đầu tư công Saudi Arabia nắm 10,2%.

Chủ tịch công đoàn ZIM Oren Caspi tiếp tục phản đối thương vụ, cho rằng các biện pháp bảo đảm mới không làm tăng số lượng tàu nằm dưới quyền kiểm soát của Israel. Ông cho biết khoảng 98% hàng nhập khẩu của Israel, bao gồm thực phẩm và thuốc men, phụ thuộc vào vận tải biển quốc tế, do đó nước này cần duy trì năng lực vận tải biển đáng kể trong nước.

Hapag-Lloyd và FIMI cho biết sẽ trình phương án hoàn chỉnh trong vòng 45 ngày. Nếu được các cơ quan quản lý, trong đó có phía Israel, phê duyệt, thương vụ dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2026.