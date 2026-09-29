Tập đoàn Hàn Quốc đầu tư thêm 100 triệu USD mở rộng sản xuất tại Đà Nẵng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Phát biểu tại Lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với Tập đoàn HS Hyosung và Công ty HS Hyosung Quảng Nam, mà còn đối với quá trình phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài và mở rộng không gian phát triển của thành phố Đà Nẵng.

Từ những dự án đầu tiên về vải mành, vải túi khí đã đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, thành phố Đà Nẵng đặc biệt trân trọng và đánh giá cao những đóng góp thiết thực mà HS Hyosung đã mang lại cho thành phố và tỉnh Quảng Nam (cũ) thời gian qua.

Dự án Sản xuất sợi BCF và thảm các loại có tổng vốn đầu tư khoảng 100 triệu USD, trên diện tích khoảng 11 ha, hướng tới sản xuất thảm thương mại và thảm chuyên dụng cho ô tô. Đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng đối với thành phố Đà Nẵng, không chỉ góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số mà thành phố đang quyết tâm phấn đấu thực hiện, mà còn khẳng định thêm bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa Tập đoàn HS Hyosung với thành phố Đà Nẵng.

Ông Park Jung Kon, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn HS Hyosung Quảng Nam. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Với 3 dự án, nhiều giai đoạn đã và đang triển khai, tổng số vốn đầu tư lên đến 572 triệu USD, có thể thấy rất rõ một quá trình đầu tư lâu dài, liên tục mở rộng quy mô và từng bước hoàn thiện chuỗi sản xuất của HS Hyosung tại Đà Nẵng. Đây là minh chứng rõ nét cho niềm tin của nhà đầu tư Hàn Quốc đối với môi trường đầu tư tại thành phố Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình cho biết, thành phố cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để HS Hyosung, VinFast và các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh lâu dài tại thành phố. Đồng thời yêu cầu, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, các sở, ban, ngành và địa phương liên quan tiếp tục chủ động theo dõi, hướng dẫn, đồng hành cùng HS Hyosung, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo ông Park Jung Kon - Tổng Giám đốc Công ty TNHH HS Hyosung Quảng Nam (đại diện nhà đầu tư), trên cơ sở hoạt động ổn định của các dự án hiện hữu, hôm nay HS Hyosung Đà Nẵng chính thức khởi công dự án mới. Dự án mới lần này là Dự án Nhà máy Sản xuất Sợi BCF, Thảm thương mại và Thảm trải sàn ô tô, với tổng vốn đầu tư 100 triệu USD, được xây dựng trên diện tích khoảng 11 ha. Các sản phẩm chủ yếu của dự án bao gồm sợi BCF, thảm thương mại và thảm trải sàn ô tô, với công suất sản xuất hàng năm dự kiến: Sợi BCF: 16.800 tấn/năm; Thảm thương mại và thảm ô tô: khoảng 7,8 triệu m²/năm. Dự án được triển khai theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 dự kiến bắt đầu vận hành từng phần từ quý IV năm 2027, và Giai đoạn 2 dự kiến bắt đầu đi vào vận hành từ quý II năm 2029.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Sau khi dự án mới hoàn thành, tổng vốn đầu tư của HS Hyosung tại khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng sẽ tăng từ 472,2 triệu USD lên khoảng 572,2 triệu USD. Dự án lần này có ý nghĩa quan trọng khi mở rộng danh mục sản phẩm của HS Hyosung Đà Nẵng, từ các sản phẩm hiện hữu là Tire Cord và vải túi khí sang sợi BCF, thảm và các sản phẩm nội thất ô tô.

Qua đó, HS Hyosung Quảng Nam sẽ từng bước mở rộng nền tảng sản xuất từ lĩnh vực vật liệu công nghiệp hiện tại sang các sản phẩm liên quan đến sản phẩm thương mại và ngành công nghiệp nội thất ô tô. Thông qua việc mở rộng danh mục sản phẩm này, Công ty sẽ xây dựng một nền tảng sản xuất tổng hợp, có khả năng đáp ứng linh hoạt và ổn định hơn đối với nhu cầu đa dạng của thị trường. Đồng thời, dự án lần này dự kiến sẽ tạo thêm ít nhất 200 việc làm trực tiếp cho người lao động tại địa phương.

Theo đại diện nhà đầu tư, hiện nay, dự án đã hoàn tất toàn bộ các thủ tục cấp phép và chấp thuận liên quan đến đầu tư và chính thức bước vào giai đoạn triển khai xây dựng. Trong thời gian tới, HS Hyosung Quảng Nam sẽ từng bước triển khai công tác xây dựng nhà máy và lắp đặt thiết bị sản xuất, nhằm bảo đảm có thể đưa nhà máy vào sản xuất đúng tiến độ đã đề ra. Đặc biệt, trong quá trình triển khai dự án, Công ty sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và các đối tác, đồng thời kiểm soát nghiêm ngặt về tiến độ thi công, chất lượng và an toàn, nhằm bảo đảm dự án được triển khai thuận lợi và đúng kế hoạch.

Các đại biểu tham quan nhà máy sản xuất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn HS Hyosung Quảng Nam. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

HS Hyosung là một trong những tập đoàn kinh tế lớn hàng đầu của Hàn Quốc, có bề dày lịch sử phát triển và uy tín trên nhiều lĩnh vực công nghiệp. HS Hyosung đến với Quảng Nam (cũ) từ năm 2018, lựa chọn Khu công nghiệp Tam Thăng để triển khai các dự án quy mô lớn. Theo thỏa thuận ký kết, HS Hyosung cam kết triển khai chuỗi dự án có tổng mức vốn đầu tư khoảng 1,3 tỷ USD.