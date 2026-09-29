Tập đoàn Hàn Quốc đầu tư thêm 100 triệu USD mở rộng sản xuất tại Đà Nẵng

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Ngày 29/9, tại Khu công nghiệp Tam Thăng, xã Thăng Trường, thành phố Đà Nẵng, Dự án Nhà máy sản xuất sợi BCF và thảm các loại của Công ty Trách nhiệm hữu hạn HS Hyosung Quảng Nam đã chính thức được khởi công.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với Tập đoàn HS Hyosung và Công ty HS Hyosung Quảng Nam, mà còn đối với quá trình phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài và mở rộng không gian phát triển của thành phố Đà Nẵng.

Dự án Sản xuất sợi BCF và thảm các loại có tổng vốn đầu tư khoảng 100 triệu USD, trên diện tích khoảng 11ha, hướng tới sản xuất thảm thương mại và thảm chuyên dụng cho ôtô.

Với 3 dự án, nhiều giai đoạn đã và đang triển khai, tổng số vốn đầu tư lên đến 572 triệu USD, có thể thấy rất rõ một quá trình đầu tư lâu dài, liên tục mở rộng quy mô và từng bước hoàn thiện chuỗi sản xuất của HS Hyosung tại Đà Nẵng. Đây là minh chứng rõ nét cho niềm tin của nhà đầu tư Hàn Quốc đối với môi trường đầu tư tại thành phố Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình cho biết thành phố cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để HS Hyosung, VinFast và các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh lâu dài tại thành phố.

Đồng thời Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, các sở, ban, ngành và địa phương liên quan tiếp tục chủ động theo dõi, hướng dẫn, đồng hành cùng HS Hyosung, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo ông Park Jung Kon - Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn HS Hyosung Quảng Nam (đại diện nhà đầu tư), sau khi dự án mới hoàn thành, tổng vốn đầu tư của HS Hyosung tại khu vực Quảng Nam-Đà Nẵng sẽ tăng từ 472,2 triệu USD lên khoảng 572,2 triệu USD.

Dự án lần này có ý nghĩa quan trọng khi mở rộng danh mục sản phẩm của HS Hyosung Đà Nẵng, từ các sản phẩm hiện hữu là Tire Cord và vải túi khí sang sợi BCF, thảm và các sản phẩm nội thất ôtô. Dự án dự kiến sẽ tạo thêm ít nhất 200 việc làm trực tiếp cho người lao động tại địa phương.

Theo đại diện nhà đầu tư, hiện nay, dự án đã hoàn tất toàn bộ các thủ tục cấp phép và chấp thuận liên quan đến đầu tư và chính thức bước vào giai đoạn triển khai xây dựng.

HS Hyosung là một trong những tập đoàn kinh tế lớn hàng đầu của Hàn Quốc, có bề dày lịch sử phát triển và uy tín trên nhiều lĩnh vực công nghiệp.

HS Hyosung đến với Quảng Nam (cũ) từ năm 2018, lựa chọn Khu công nghiệp Tam Thăng để triển khai các dự án quy mô lớn. Theo thỏa thuận ký kết, HS Hyosung cam kết triển khai chuỗi dự án có tổng mức vốn đầu tư khoảng 1,3 tỷ USD./.