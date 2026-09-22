Tập đoàn HAL Ấn Độ có đủ năng lực để tổ chức sản xuất tiêm kích Su-57

Tập đoàn nhà nước Ấn Độ Hindustan Aeronautics Limited (HAL) đã xác nhận năng lực và chuyên môn kỹ thuật của mình để thiết lập dây chuyền sản xuất tiêm kích Su-57 tại quốc gia Nam Á.

Tuyên bố này được đưa ra bởi Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành của Tập đoàn - ông Kota Ravi, trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ báo The Tribune, được đăng tải vào ngày 17/9.

Theo người đứng đầu HAL, tập đoàn này có cơ sở hạ tầng và trình độ nhân sự cần thiết để tổ chức sản xuất máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ năm Su-57 theo giấy phép tại Ấn Độ.

Trước đó trong cuộc họp về kết quả quý IV năm tài chính 2025 - 2026 vào giữa tháng 5/2026, ông K. Ravi nói việc chấp thuận đề xuất của Nga về sản xuất theo giấy phép phiên bản xuất khẩu của Su-57E thuộc thẩm quyền của chính phủ Ấn Độ và không phải quyết định của HAL.

Ban lãnh đạo tập đoàn bày tỏ sự sẵn sàng tham gia chương trình nói trên khi nhận được chỉ thị liên quan từ phía Bộ Quốc phòng Ấn Độ.

Sau cuộc thanh tra do phái đoàn Nga cùng các đại diện từ Tập đoàn UAC thực hiện vào tháng 9/2025, họ xác định rằng 50 đến 60% năng lực sản xuất và cơ sở hạ tầng hiện có của HAL có thể được sử dụng để sản xuất Su-57.

Cuộc thanh tra được tiến hành tại cơ sở Nasik, nơi đặt dây chuyền lắp ráp cuối cùng cho Su-30MKI; cơ sở Koraput, nơi thực hiện sản xuất và đại tu động cơ AL-31FP; và Nhà máy Điện tử Chiến lược (SEF) ở Kasaragod, nơi sản xuất một số linh kiện điện tử hàng không.

Đến cuối năm 2025, HAL đã đệ trình một báo cáo lên Bộ Quốc phòng Ấn Độ, nêu rõ dự án này khả thi về mặt kỹ thuật và việc sản xuất hàng loạt máy bay Su-57E có thể bắt đầu trong vòng 2 đến 3 năm kể từ khi chính phủ quyết định trao hợp đồng.

Báo cáo bao gồm ước tính sơ bộ về vốn đầu tư cần thiết cho việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân sự và mua sắm công nghệ.

Đề xuất của Nga bao gồm chuyển giao công nghệ toàn diện, sản xuất theo giấy phép và lắp ráp tại chỗ ở các cơ sở hiện có của HAL.

Gói này bao gồm quyền truy cập vào mã nguồn hệ thống điện tử hàng không; chuyển giao công nghệ cho động cơ "Sản phẩm 177S", được sản xuất nội địa tại HAL Koraput, bao gồm cả việc đúc cánh turbin đơn tinh thể và hệ thống điều khiển động cơ kỹ thuật số;

Bên cạnh đó, còn là quyền truy cập vào các công nghệ vật liệu hấp thụ radar và các phương pháp giảm tiết diện phản xạ radar dành cho máy bay.

Đề xuất này cũng bao gồm việc tích hợp các loại vũ khí nội địa, bao gồm cả tên lửa không đối không tầm xa, cũng như hỗ trợ khoa học và kỹ thuật cho công tác phát triển chương trình tiêm kích AMCA của Ấn Độ và cam kết cùng phát triển phiên bản máy bay chiến đấu hai chỗ ngồi.

Theo ước tính hiện tại, việc nội địa hóa sẽ giảm chi phí của một chiếc máy bay từ 80 triệu đô la xuống còn khoảng 50 - 60 triệu đô la.

Thông báo từ ban lãnh đạo HAL được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có chuyến thăm Ấn Độ tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS vào ngày 11/9, trong đó ông đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Ngày 8/9, Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov đã xác nhận sự sẵn sàng hợp tác của Nga với Ấn Độ về máy bay chiến đấu Su-57 và chuyển giao công nghệ liên quan, đồng thời nhấn mạnh mức độ hợp tác kỹ thuật quân sự chưa từng có với New Delhi.

Danh sách các đề xuất quốc phòng của Nga được trình bày cho phía Ấn Độ trong chuyến thăm, ngoài việc cùng sản xuất Su-57, còn bao gồm việc hiện đại hóa phi đội máy bay chiến đấu Su-30MKI trị giá hơn 11 tỷ đô la, cũng như cung cấp các hệ thống phòng không.

Theo các thông số đã được công bố trước đó, nếu quyết định là tích cực, hai phi đội đầu tiên (khoảng 36 - 40 chiếc) Su-57E dự kiến ​​sẽ được giao từ Nga dưới dạng thành phẩm, và 3 - 5 phi đội tiếp theo sẽ được sản xuất tại các cơ sở của HAL ở Nasik.

Lập trường của New Delhi về đề xuất của Nga vẫn chưa được chính thức công bố. Vấn đề này rất cấp bách do lực lượng Không quân Ấn Độ đã giảm số lượng phi đội chiến đấu xuống còn khoảng 31, so với con số yêu cầu là 42.