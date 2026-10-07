Tập đoàn Haizhichen (Trung Quốc) tìm hiểu cơ hội hợp tác đào tạo nhân lực công nghệ cao tại Bắc Ninh

Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị và các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn.

Tại buổi tiếp, ông Chen Dong, Chủ tịch Tập đoàn giới thiệu tổng quan về quá trình hình thành, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn; đồng thời trao đổi định hướng hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Thịnh tiếp xã giao đại diện Tập đoàn Haizhichen.

Tập đoàn Haizhichen là doanh nghiệp công nghệ cao của Trung Quốc, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, chế tạo thiết bị sản xuất thông minh, giải pháp thị giác máy tính và hệ thống tự động hóa công nghiệp. Tập đoàn có kinh nghiệm triển khai mô hình hợp tác “Nhà trường - Doanh nghiệp”, liên kết với các cơ sở giáo dục kỹ thuật để tổ chức đào tạo chuyên sâu, gắn đào tạo với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, Tập đoàn có chủ trương mở rộng hợp tác với các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và địa phương trong đào tạo nhân lực kỹ thuật công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực công nghiệp, điện tử và bán dẫn.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh tặng quà lưu niệm cho ông Chen Dong.

Lãnh đạo Tập đoàn mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của thành phố để triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác đào tạo nghề, qua đó tạo điều kiện cho học sinh và sinh viên được tiếp cận chương trình giáo dục hiện đại; thực hành nghề theo mô hình kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Thịnh khẳng định: Thành phố đặc biệt quan tâm phát triển nguồn nhân lực, trong đó có nhân lực trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Đồng chí cho biết thành phố sẵn sàng tạo điều kiện để doanh nghiệp đến Bắc Ninh tìm hiểu, triển khai các hoạt động hợp tác trong điều kiện phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị sau buổi gặp mặt xã giao này, Tập đoàn Haizhichen xây dựng chương trình, nội dung hợp tác để sớm có buổi làm việc cụ thể với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các sở, ngành liên quan, các cơ sở giáo dục thống nhất phương án triển khai.

Các trường cao đẳng, đại học chủ động làm việc với doanh nghiệp, tìm hiểu nhu cầu và cơ hội hợp tác đầu tư, đào tạo. Nghiên cứu lựa chọn các ngành nghề, nội dung hợp tác phù hợp, tiến tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và của đất nước.

Cũng tại buổi gặp mặt, đại diện các trường cao đẳng, đại học của thành phố thông tin thêm về quy mô, cơ sở vật chất, thế mạnh và các ngành nghề đào tạo kỹ thuật đang triển khai; khả năng triển khai các chương trình hợp tác đào tạo giữa hai bên, bảo đảm bố trí chỗ ở trong ký túc xá cho sinh viên ở xa. Các trường bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với Tập đoàn Haizhichen, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và mở thêm cơ hội việc làm cho học sinh, sinh viên.